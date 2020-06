Kral Arthur ve efsanevi kılıcı Excalibur'un hikayesini konu alan Cursed isimli yeni Netflix dizisinden ilk fragman geldi. Ünlü çizgi roman sanatçısı Frank Miller ve Tom Wheeler'ın aynı adlı resimli romanına dayanan fantastik seri, 10 bölümden oluşan ilk sezonu ile 17 Temmuz Cuma günü yayınlanacak.

Kütüphanesindeki içerik yelpazesini istikrarlı olarak genişletmeye devam eden dijital yayın platformu Netflix, Kral Arthur efsanesinin yeni uyarlaması Cursed’ün merakla beklenen resmi fragmanını yayınladı.

Frank Miller ve Tom Wheeler'ın, New York Times Çok Satanlar Listesi'ne de giren aynı adlı ünlü resimli romanından esinlenilerek hayata geçirilen dizi, efsanevi büyücü Merlin’i bulmak ve kadim bir kılıcı teslim etmek için karizmatik bir paralı asker olan Arthur ile iş birliği yapan genç Nimue’yi, nam-ı diğer Lady of the Lake’i merkezine alıyor.

Netflix'in yeni dizisi Cursed, Frank Miller ve Tom Wheeler'ın aynı adlı resimli romanından uyarlandı

Fantastik türdeki seride Nimue karakterini, Netflix’in sevilen orijinal dizisi 13 Reasons Why’dan tanıdığımız Katherine Langford canlandırıyor. Ayrıca Arthur olarak Devon Terrell, Merlin olarak Gustaf Skarsgård, Kral Uther Pendragon olarak Sebastian Armesto, Igraine olarak Shalom Brune-Franklin, Green Knight olarak Matt Stokoe, Peder Carden olarak Peter Mullan, Weeping Monk olarak Daniel Sharman ve Rahibe Iris olarak da Emily Coates’i izleyeceğiz.

Tom Wheeler'ın kaleme aldığı Cursed romanının illüstrasyonlarını çizen Frank Miller, izleyicileri harika bir dizinin beklediğini söyledi. Hikayenin heyecan verici bir meydan okumayı temsil ettiğini belirten ünlü çizgi roman sanatçısı, “gerçek bir rüya” olarak nitelendirdiği bu proje için Thomas Wheeler ile iş birliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Fantastik dizinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu, 17 Temmuz'da Netflix'te

Başrolünde, son yılların en gözde aktrislerinden Katherine Langford’u izleyeceğimiz Netflix’in yeni orijinal dizisi Cursed, 10 bölümden oluşan ilk sezonu ile 17 Temmuz Cuma günü yayınlanacak. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan sizleri Cursed fragmanı ile başbaşa bırakalım.

