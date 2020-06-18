Dijital yayın platformu Netflix, Ben Dunn'ın çizgi roman serisine dayanan yeni orijinal dizisi Warrior Nun’ın ilk fragmanını yayınladı. Daha önce Van Helsing ve Continuum gibi dizilere imza atan Simon Barry tarafından oluşturulan uyarlama, 2 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak.

Netflix, yılın en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Warrior Nun’ın merakla beklenen ilk fragmanını paylaştı. Ben Dunn'ın aynı adlı çizgi roman serisine dayanan seri, ölümden döndükten sonra sırtında gizemli bir simgeyle kilisede uyanan Ava adlı genç bir kızı takip ediyor.

Arkasındaki simge sayesinde masalar ve duvarlar gibi katı nesneler arasında geçiş yapma yeteneği de dahil olmak üzere çeşitli güçlere kavuşan Ava, dünyayı şeytanlardan koruyan kadim bir rahipler ve rahibeler topluluğu tarafından işe alınır. Savaşçı rahibeler Beatrice, Shotgun Mary, Lilith ve Camila ile tanışan kahramanımız, bir şekilde cennete portal açan kötü güçlere sahip bir kadını durdurmak için mücadele eder.

Ben Dunn'ın aynı adlı çizgi roman serisine dayanan Warrior Nun, 2 Temmuz'da Netflix'te

Oyuncu kadrosunda Tristán Ulloa, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner, Thekla Reuten, Sylvia De Fanti, Emilio Sakraya, Olivia Delcan, Joaquim De Almeida, May Simón Lifschitz, Dimitri Abold ve Charlotte Vega gibi isimlerin olduğu Warrior Nun, yayınlanan ilk fragmanı ile sürükleyici bir dizi izlenimi veriyor.

Daha önce Van Helsing ve Continuum gibi dizilerden tanıdığımız Simon Barry tarafından oluşturulan çizgi roman uyarlaması, 2 Temmuz 2020 tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Warrior Nun yayınlandığı zaman haberiniz olsun istiyorsanız, buradaki sayfada yer alan “Bana Hatırlat” butonuna tıklayabilirsiniz. Tabii, bu söylediğim özellik sadece Netflix hesabı olanlar için geçerli. Dijital yayın devinin, Ben Dunn'ın aynı adlı çizgi roman dizisine dayanan yeni dizisi Warrior Nun’ın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Warrior Nun fragmanı