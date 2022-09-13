Ünlü Rapçi Kid Cudi'nin Netflix'te Yayınlanacak Animasyon Dizisi Entergalactic'ten İlk Fragman Geldi [Video]

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Ünlü Rapçi Kid Cudi'nin Netflix'te Yayınlanacak Animasyon Dizisi Entergalactic'ten İlk Fragman Geldi [Video]
Netflix, ünlü rapçi Kid Cudi'nin yaratıcılığını üstlendiği animasyon dizisi Entergalactic'ten fragman yayınladı. Cudi'nin yakında çıkacak sekizinci stüdyo albümünden esinlenen yapım, sıra dışı görselleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Dünyanın en popüler film ve dizi platformlarından biri olan Netflix, her geçen gün yeni bir yapımla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dev platform, şimdi de uzun süredir merakla beklenen yeni animasyon dizisi ‘Entergalactic’ten ilk fragmanı bizlerle buluşturdu.

30 Eylül 2022 günü yayınlanacak dizi, Oscar ödüllü animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse’ü andıran görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Entergalactic, gerçek adı Scott Mescudi olan dünyaca ünlü rapçi Kid Cudi ve popüler yapımcı Kenya Barris tarafından yaratılırken, yıldızlarla dolu bir kadroyu bünyesinde bulunduruyor.

Entergalactic’in fragmanı:

 

Entergalactic, Kid Cudi’nin diziyle aynı ismi taşıyan ve yapımla aynı gün çıkış yapacak sekizinci stüdyo albümünden esinlenilmiş. Fragman incelendiğinde de yapımın, dikkat çekici görselleriyle izleyenlere çok farklı bir animasyon tecrübesi yaşatacak olması göze çarpıyor.

Dizi, Kid Cudi tarafından seslendirilen Jabari isimli karakterin New York’taki yeni dairesine taşındıktan sonra tanıştığı komşusu Meadow ile yaşadıklarına odaklanıyor. Başarıya ulaşmaya çalışan bir sanatçı olan Jabari ve fotoğrafçı Meadow’un aşkını derinden hissedeceğimiz Entergalactic’in, eşsiz görüntülerin yanı sıra Kid Cudi’nin müzikleriyle de bize doyurucu bir deneyim sunacağını söylemek mümkün.
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30 Eylül’de Netflix’e gelecek olan yapımın kadrosunda ise Kid Cudi dışında Jessica Williams, Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbot, Jaden Smith, Macaluay Culkin, Keith David gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

 

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