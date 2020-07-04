Netflix’in Eurovision Filminde Yer Alan 10 Orijinal Şarkı

Netflix’in yeni müzikal filmi “Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikayesi”nde yer alan ve genel olarak çok sevilen orijinal şarkıları sizler için listeledik. Filmin başrollerinde Will Ferrell ve Rachel McAdams oynadığını da hatırlatalım.

Netflix’in Eurovision’un yokluğunda boşluğu doldurmak için çıkardığı yeni filmi Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikayesi filmi, şu sıralar Netflix’te izlenebilir durumda. Will Ferrell ve Rachel McAdams’ın başrolde yer aldığı film, 1956’dan beri Avrupa kültürünün önemli bir parçası olan Eurovision şarkı yarışması üzerine kuruldu.

Bir müzik yarışmasının filmini izlediğinizde, haliyle içindeki müziklerin de başarılı olmasını beklersiniz. Netflix, Eurovision filmindeki genel olarak beğenilen orijinal şarkılar geliştirmeye çalışmış. Üstelik bu şarkıların birçoğu doğrudan gerçek Eurovision yarışmacıları ve kazananları tarafından yazılıp söylenen şarkılar oldu.

Bu haliyle ortaya son derece başarılı bir iş çıkarmayı amaçlayan Netflix, yorumlara ve beğeni sayılarına baktığımızda filmdeki orijinal şarkılarla bunu başarmış görünüyor. Bugün sizlere genel olarak beğenilmiş bu orijinal şarkıları listeleyeceğiz. Ayrıca yazımızın sonundan filmin Netflix linkine ulaşabileceğinizi hatırlatalım.

Netflix Eurovision filmindeki şarkılar:

Hit My Itch

Coolin' with da Homies

Lion of Love

In the Mirror

Come and Play (Masquerade)

Double Trouble

Jaja Ding Dong

Husavik

Running with the Wolves

Volcano Man

Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga’nın Hikayesi ve Netflix linki

Netflix’in Eurovision filmi, Will Ferrell ve Rachel McAdams’ın canlandırdığı iki İrlandalı müzisyenin dünyanın en büyük müzik yarışmasına katılma macerasını anlatıyor. David Dobkin’in yönetmenliğinde çekilen film, komedi ve müzikal türüyle karşımıza çıkıyor. Filme Netflix’ten ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.