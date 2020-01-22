Netflix içeriklerine hızla yeni filmler katmaya devam ediyor. İlk gösterimi gelecek hafta Sundance Film Festivali’nde yapılacak olan Horse Girl fiminin platformdaki yayın tarihi 7 Şubat olarak açıklandı. Yayınlanan ilk tanıtım videosu ise oldukça iyi tepkiler alıyor.

Sevilen platform Netflix’in en güzel özelliklerini sorsak sanıyoruz ki kendi dizi ve filmlerini üretip çok kısa zamanda izleyiciyle buluşturmaları diyen oldukça fazla kişi çıkacaktır. Bu hız durumu bu kez de festival filmleri için de geçerli hale geldi. Eskiden aylar hatta bazen yıllar alan bu durum şu an son derece hızlı bir biçimde gerçekleşiyor. Hakkında akıllara durgunluk veren bir gizeme sahip olduğu yorumları yapılan Horse Girl filmi de buna son örnek oldu. Önümüzdeki hafta Sundance Film Festivali’nde gösterilecek film için bir duyuru da Netflix’ten geldi. Platform, filmin yayın tarihini 7 Şubat olarak açıkladı. Yani ilk gösterimden hemen 2 hafta sonra.

Filmin konusuna gelecek olursak, Amerikalı aktris Alison Brie tarafından canlandırılan Sarah karakteri etrafında şekillenen olayların anlatıldığını söylemek mümkün. Sarah, zumba seven, atlardan hoşlanan ve erkek arkadaşıyla dışarıda yemeklere çıkan sosyal açıdan oldukça garip bir genç kadın. Karanlık bir aile geçmişi var gibi görünüyor ve büyükannesi kendi yaşlarındayken başına uzaylılarla ilgili birtakım olaylar gelmiş. Olayların başlangıcı Sarah’ın gerçek ve hayali birbirine karıştırmaya başlaması ve yaşadığı zamansız burun kanamalarıyla gerçekleşiyor. Sevenler mutlaka bilecektir, neler olup bittiğini anlamanın güç olduğu sahnelerle filmin tamamından biraz David Lynch havası almak zor değil.

İlk tanıtım videosu yayında

Horse Girl filminin oyuncuları arasında Molly Shannon, John Ortiz, Robin Tunney ve Jay Duplas gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda da The Little Hours filminden tanınan Jeff Baena oturuyor. 7 Şubat tarihinde Netflix içeriklerine eklenecek bu gizemli filmi biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.