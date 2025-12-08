Netflix'in Warner Bros.'u alma hayalleri suya düşebilir

Netflix’in Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın almasına Donald Trump karşı çıktı. Anlaşmanın medya tekeline yol açacağı gerekçesiyle antitröst süreci başlatılabilir.

Netflix, Warner Bros. Discovery’yi yaklaşık 82,7 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satın almak üzere harekete geçti. Anlaşma, Warner’a bağlı HBO, DC gibi birçok güçlü markayı Netflix çatısı altına sokacak.

Ancak bu birleşme, ABD’de rekabet dengesini sarsabilir. Başkan Donald Trump, anlaşmanın içerik üretimi ve medya erişiminde tekel oluşturabileceğini belirterek açıkça karşı çıktı. Antitröst kurumlarını devreye çağırdı.

Trump, “karar sürecine bizzat dahil olacağını” açıklarken, anlaşmanın detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini savundu. Rekabet kurallarına aykırı bulunursa anlaşma engellenebilir.

Bu süreçte Netflix, içerik gücünü artırma hedefindeyken, karşıt sesler ise medya çeşitliliği ve adil rekabet için sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyor. Satın alma, hem medya sektörü hem de siyaset için önemli bir dönemeç olabilir.