Netflix'e Gelecek Bomba Özellikler Açıklandı: İnteraktif Canlı Yayınlar, TV'de Konsol Oyun Keyfi ve Dahası...

Netflix, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için büyük yenilikler ekleyeceğini duyurdu. Yakında içeriklere oylama gibi interaktif özellikler gelecek, TV'den oyun oynama gibi yenilikler sunulacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, son yıllarda sadece film ve dizilerin ötesine geçerek çok daha fazla içeriği kullanıcılarına sunan bir uygulama hâline gelmişti. Oyunlar belki de bunun en iyi örneği. Şirket, abonelerine birçok yapımı içeren geniş bir mobil oyun kütüphanesi sunuyordu.

Şimdi ise bu konudaki hamlelerini daha da artıracağını açıkladı. 3’üncü çeyrek mali kazanç toplantısında yapılan duyurulara göre Netflix, daha fazla interaktif deneyimi platformuna eklemeyi düşünüyor.

TV’den oyun oynama, gerçek zamanlı oylama gibi interaktif özellikler eklenecek

real *Dinner Time Live With David Chang programında oylama özelliği kullanıldı.

Şirketin açıklamalarına göre aboneler, yakında gerçek zamanlı oylama olarak adlandırılan bir özelliği kullanmaya başlayacak. Örneğin canlı yayınlar, dizi bölümleri gibi içeriklerde izlerken o içerikle ilgili oy kullanabileceksiniz. Örneğin canlı bir yemek programı izliyorsunuz diyelim. İzlediğiniz sırada o yemeklerden en çok hangisini beğendiğinizi, eğer bir yarışma varsa kimin kazanmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Bunlar dışında oyunlar konusunda da yenilikler gelecek. Şirket, yakında TV uygulamasına konsol benzeri deneyim sunacak oyunlar getirmeyi planlıyor. Kullanıcılar, direkt olarak akıllı telefonlarını bir kontrolcü olarak kullanıp televizyonlarından oyun oynayabilecekler. Ayrıca masa oyunu tarzı oyunlar eklenecek ve arkadaşlarınızla, ailenizle Netflix üzerinden oyun geceleri düzenleyebileceksiniz.

Şimdilik paylaşılan bilgiler bu kadar. Netflix yöneticileri, ilerleyen dönemde oyunlar konusunda daha farklı yenilikler ekleyeceklerini, interaktif özellikleri artıracaklarını söylüyor. Böylece platformun sinema ve dizi platformundan çok daha fazlasına dönüşeceğini öngörebiliriz.

