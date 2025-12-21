Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'in binlerce filmden oluşan bir film kütüphanesi var. Ancak bazı filmler, çok iyi olmalarına rağmen kimse tarafından bilinmiyor. Sizin için Netflix'teki gizli mücevherleri derledik.

Dünyanın en popüler film ve dizi platformu olan Netflix, çok büyük bir film kütüphanesine sahip. Öyle ki ülkemizden de erişebilen binlerce film Netflix’te yer alıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi platformda bu kadar fazla film olunca gerçekten çok iyi filmlerin gözden kaçtığı olabiliyor.

Biz de bu içeriğimizde Netflix’te yer alan ancak çoğu insanın bilmediği gözden kaçan en iyi filmlerden bazılarını inceleyeceğiz. Bu filmler, gerçekten de “gizli mücevher” terimine uyuyor. Listelediğimiz filmleri izleyince “Bu film neden kimse tarafından bilinmiyor?” diye sorgulayacaksınız.

Paddleton

Yıl: 2019 Türü: Dram, komedi IMDb puanı: 7.2

Paddleton, iki tuhaf komşu ve en yakın arkadaşın, birine ölümcül kanser teşhisi konulmasının ardından çıktıkları duygusal yolculuğu anlatıyor. Mark Duplass ve Ray Romano’nun başrolde yer aldığı yapım, karakterlerin arasındaki samimi bağa odaklanmasıyla hem güldürmeyi hem de derinden sarsmayı başaran bir film.

They Cloned Tyrone

Yıl: 2023 Türü: Komedi, gizem, bilim kurgu IMDb puanı: 6.6

John Boyega, Jamie Foxx ve Teyonah Parris’in harika performanslarına sahip They Cloned Tyrone, özgün senaryosuyla sizi içine çekmeyi başaracak ve hiç sıkılmadan izleyeceksiniz. Film, beklenmedik bir şekilde bir araya gelen üç kişinin, mahallelerinde dönen devasa bir hükümet komplosunu keşfetmelerini konu alıyor.

The Ritual

Yıl: 2017 Türü: Korku IMDb puanı: 6.4

Korku türünü sevenlerdenseniz ve klasik korku filmlerinden sıkıldıysanız The Ritual tam size göre. Üniversiteden arkadaş olan dört adamın, ölen arkadaşlarını anmak için İsveç'in uçsuz bucaksız ormanlarında çıktıkları doğa yürüyüşünün ormandaki karanlık bir varlığın ortaya çıkmasıyla bir kâbusa dönüşmesi konu ediniliyor. İskandinav mitolojisinden beslenen unsurlarını psikolojik gerilimle harmanlayarak size iyi bir deneyim yaşatacak.

Private Life

Yıl: 2018 Türü: Dram, komedi IMDb puanı: 7.2

Private Life, çocuk sahibi olmaya çalışan orta yaşlı bir çiftin yaşadığı yıpratıcı süreci tüm çıplaklığıyla ve mizahıyla ele alan bir yapım. Paul Giamatti ve Kathryn Hahn gibi iki üst düzey oyuncunun başrolde yer aldığı yapım, bir ilişkinin en zorlu sınavlarından birine odaklanmasıyla herkes tarafından izlenmesi gereken bir film.

His Three Daughters

Yıl: 2023 Türü: Dram IMDb puanı: 7.1

Carrie Coon, Elizabeth Olsen ve Natasha Lyonne üçlüsünün başrollerinde yer aldığı His Three Daugthers, ölmek üzere olan babalarının başında bekleyen üç kız kardeşin hikâyesine odaklanıyor. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu üç kadının yas süreciyle başa çıkma biçimleri ve aralarındaki çözülmemiş gerilimleri izliyoruz. Tek bir mekânda geçmesine rağmen güçlü diyaloglarıyla sizi içinde tutmayı başaracak.

The Fundamentals of Caring

Yıl: 2016 Türü: Komedi, dram IMDb puanı: 7.3

Paul Rudd'ın başrolünde olduğu The Fundamentals of Caring, hayatta dibe vurduğunu hisseden bir adamın, kas distrofisi olan ağzı bozuk bir gence bakıcılık yapmaya başlamasını ve ikilinin birlikte çıktığı yolculuğa odaklanıyor. Klasik bir yol filmi formülüne sahip olsa da hiç sıkılmadan izleyeceğiniz, içinizi ısıtmayı başaracak bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.

Under the Shadow

Yıl: 2016 Türü: Korku, dram, gerilim IMDb puanı: 6.8

İran-Irak savaşı sırasında Tahran’da geçen Babak Anvari imzalı film, savaşın yarattığı gerçek korkuyu doğaüstü bir gerilimle birleştirmesiyle dikkat çeken bir film. Kısa süreli olmasıyla hızlıca izleyebileceğiniz yapım, bombaların altında hayatta kalmaya çalışan bir anne ve kızının, aynı zamanda evlerine musallat olan bir varlıkla mücadelesini konu ediniyor. Film, korku türünün yanı sıra o dönemin politik baskılarını ve kadınların yaşadığı zorlukları anlatan güçlü bir alt metne de sahip.

Dope

Yıl: 2015 Türü: Komedi, suç IMDb puanı: 7.2

90'ların hip-hop kültürüne hayran bir gencin hikâyesini merkezine alan Dope, gençlik türündeki filmleri sevenler ve ABD kültürüne meraklı olanlar için uygun bir film. Filmde, bir partide kazara çantasına giren uyuşturuculardan kurtulmaya çalışan kahramanımızın ve arkadaşlarının yaşadıklarını izliyoruz.

It’s What’s Inside

Yıl: 2024 Türü: Gerilim, gizem, komedi IMDb puanı: 6.6

Yakın zamanda çıkan bir film olan ve izleyenlerin beğenisini toplamayı başaran It's What's Inside, bir grup eski arkadaşın düğün öncesi partisinde bir araya gelmesini ve yanlarında getirdikleri gizemli bir cihazla vücut değiştirme oyununa girişmelerini konu ediniyor. Gözünüzü ayırmadan izleyeceğinizin garantisini verebiliriz.

Rebel Ridge

Yıl: 2024 Türü: Aksiyon, suç, gerilim IMDb puanı: 6.8

Aksiyon ve gerilim türlerini sevenlerin kesinlikle göz atması gereken Jeremy Saulnier imzalı Rebel Ridge, küçük bir kasabada polisin haksız yere parasına el koyduğu eski bir deniz piyadesinin bu yozlaşmış sistemle mücadelesi konu ediniliyor.

Creep

Yıl: 2014 Türü: Korku, gerilim IMDb puanı: 6.3

El kamerasıyla çekilen film türünün en iyi örneklerinden biri Creep'tir. Film, internet üzerinden iş bulan bir kameramanın ölmek üzere olduğunu iddia eden tuhaf bir adamın bir gününü kayda almak üzere ücra bir dağ evine gitmesini konu ediniyor. Mark Duplass’ın harika performansıyla hayat verdiği Josef isimli izlerken sizi gerim gerim germeyi başaracak. Eğer bu filmi beğenirseniz yine ilki kadar iyi Creep 2 filmine de Netflix'ten ulaşabilirsiniz.

Netflix'te çoğu insanın bilmediği, izlerken harika vakit geçirebileceğinzi gizli mücevher filmlerden bazılarını sizler için listeledik. Peki sizin bu listeye eklemek istediğiniz filmler var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.