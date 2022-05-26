Netflix Türkiye’nin yeni yerli yapımı Kuş Uçuşu’nun ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, özellikle oyuncu kadrosuyla şimdiden ilgiyi üstüne çekti.

Ülkemizde peşi sıra yerli yapımlara imza atan Netflix Türkiye, son olarak geçtiğimiz hafta yeni yerli dizisi Kuş Uçuşu’ndan ilk fotoğrafları paylaşmıştı. Oyuncu kadrosunda Türkiye’de fazlasıyla popüler isimlere yer veren dizi, bugünse ilk fragmanına kavuştu. Netflix Türkiye’nin paylaştığı fragman birçok kişi için beklenti yaratmayı başardı.

X ve Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki hikâyeyi konu alacağı belirtilen Kuç Uçuşu, Ay Yapım tarafından ekranlara taşınacak. Netflix’in popüler yerli yapımı Aşk 101’in yaratıcısı Meriç Acemi tarafından kaleme alınan dizi, kuşakların çatışmasını farklı bir hikâyeyle ele alacak.

Kuç Uçuşu fragmanı:

Dizinin afişi de paylaşıldı:

Netflix’in Kuç Uçuşu dizisinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Miray Daner, Burak Yamantürk, İrem Sak, Defne Kayalar gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin Netflix tarafından paylaşılan sinopsisi ise şu şekilde:

“X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.”

Yeni Netflix Türkiye dizisi Kuş Uçuşu, 3 Haziran’da platformda yayınlanacak.