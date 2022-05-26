Haziran ayında hizmete açılacak Disney Plus platformunun ilk yerli dizisi olan Kaçış'ın fragmanı bugün yayınlandı. Dizide göreceklerimize dair ipuçları sunan fragman aynı zamanda dizinin üst düzey efektlere ve aksiyon sahnelerine yer vereceğini gösterdi.

Uzun süren bir bekleyişin ardından en sonunda ülkemize gelmek için günleri saymaya başlayan Disney Plus, beraberinde yerli yapımları da getirecek. Önümüzdeki ay hizmet vermeye başlayacak olan platformun ilk yerli yapımlarından birisiyse ‘Kaçış’ olacak. Daha önce fotoğraflarıyla ve tanıtım fragmanıyla heyecan yaratan dram ve aksiyon türündeki dizi, bugün ilk fragmanına kavuştu.

Disney Plus Türkiye tarafından paylaşılan fragman, platformun hizmete gireceği gün yayınlanacak diziden neler bekleyebileceğimizi en net şekilde gösterdi. Dizinin fragmanı, özellikle görselliği ve efekt kaliteleriyle diziye olan ilginin daha da artmasını sağladı. Kaçış’ın fragmanı şu şekildeydi:

Kaçış fragmanı:

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak için Ezidi köyüne gidişleri ile başlayacak. Dizi, bu grubun sınır ötesine gizlice geçen bu grubun bir baskın sonucunda radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikâyelerini konu alacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi bir birçok ünlü isim yer alacak. 8 bölümlük uzunluğuyla bir mini dizi olacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Dizi, 14 Haziran 2022’de Disney Plus’ın hizmete açılmasıyla izlenebilir olacak.