Dijital yayıncılıktaki rekabet her geçen gün artarken, şirketler farklı alanlara yönelmeye başladı. Bu alanlardan biri de oyun sektörü oldu. Platformlar, kullanıcı bağlılığını artırmak için artık sadece dizi ve filmle yetinmiyor. Bu stratejiyi benimseyen şirketlerden biri de Netflix.

Netflix, oyun sektöründeki varlığını büyütmeye karar verdi. Şirketin amacı ise oldukça net: Daha fazla kullanıcı kazanmak ve mevcut aboneleri platformda tutmak.

Netflix, oyun alanındaki çalışmalarına hız kazandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 oyunun geliştirilme sürecini başlatan şirket, WWE 2K gibi popüler oyunları da Netflix Games çatısı altına dahil edeceğini açıkladı.

Oyun dünyasında da adından söz ettirecek

Netflix Eş CEO’su Gregory K. Peters, yaptığı açıklamada oyun yatırımlarının hızla artırılacağını duyurdu. Peters, bu alandaki kullanıcı ilgisinin yüksek olduğunu ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirtti. Şirketin hedefi sadece lisanslı oyunlar sunmak değil. “Squid Game: Unleashed” gibi kendi geliştirdiği projelerle de dikkat çeken Netflix, artık oyun geliştiricisi kimliğiyle de öne çıkmaya başladı.

Netflix, önümüzdeki dönemde sadece lisanslı oyunlarla yetinmeyecek gibi görünüyor. Şirketin hem kendi geliştirdiği oyunların hem de popüler markalara ait yapımların sayısını artırması bekleniyor. Aynı zamanda kullanıcıları içine çekecek etkileşimli oyunlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Kısacası Netflix, artık sadece dizi ve film sunan bir platform olmaktan çıkıp oyun dünyasında da adından söz ettirmeyi planlıyor.