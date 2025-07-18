Yapay zekâ teknolojileri artık film ve dizi prodüksiyonlarında da kullanılmaya başlandı. Özellikle görsel efekt gerektiren sahnelerde bu teknolojiler önemli bir alternatif haline geliyor. Netflix de bu alanda adım atan şirketlerden biri oldu.

Netflix, yapay zekâ teknolojisini dizi prodüksiyonuna taşıdı. Şirket, Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi “The Eternaut”ta bazı sahnelerin tamamen üretken yapay zekâ ile hazırlandığını açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, dizide Buenos Aires'te geçen bir bina yıkılma sahnesi, tamamen yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Şirketin açıklamasına göre, bu sahne geleneksel görsel efekt araçlarıyla hazırlanabilecek süreden 10 kat daha hızlı tamamlandı.

Yapay zekâ, düşük bütçeli yapımlarda da görsel efektlerin önünü açıyor

Aynı zamanda bu yöntem sayesinde yapım maliyetinden ciddi oranda tasarruf sağlandığı belirtildi. Netflix, bu teknoloji kullanımının “The Eternaut” gibi daha sınırlı bütçeye sahip yapımlar için avantaj sağladığını ifade etti. Şirket CEO'su Ted Sarandos, hem üretim ekibinin hem de izleyicilerin sonuçtan memnun kaldığını söyledi. Yapay zekâ ile hazırlanan bu sahnenin dizinin son hâlinde doğrudan kullanıldığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

Daha önce farklı yapımlarda da yapay zekâdan faydalanan Netflix, bu teknolojiyi özellikle görsel efekt alanında tercih etmeye devam ediyor. Ancak yapay zekânın sinema ve televizyon dünyasında tartışmalı bir konu olduğu biliniyor. 2023 yılında gerçekleşen yazar ve oyuncu grevlerinde de yapay zekâ kullanımı önemli bir gündem maddesiydi.

Yapay zekânın görsel efekt süreçlerini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesi, bu teknolojinin sadece büyük bütçeli filmler değil, daha küçük prodüksiyonlar için de kullanılmaya başlanacağını gösteriyor.