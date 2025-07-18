Netflix, dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden Assassin's Creed için bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. Peki bu dizi neler sunacak? Ne zaman yayımlanacak? İşte tüm bilgiler...

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'ten bomba bir hamle geldi. Şirketin, milyonlarca oyunseverin favorisi olan Assassin's Creed için bir dizi projesi üzerinde çalıştığı duyuruldu. Ancak Assassin's Creed dizisine ilişkin çok az bilgi paylaşımı yapılmış durumda.

Yapılan açıklamalara göre Netflix'in Assassin's Creed dizisi, Roberto Patino ile David Wiener liderliğinde hayata geçirilecek. Canlı aksiyon türünde olacak yapım, Ubisoft Film & Television'dan Margaret Boykin tarafından yapılan açıklamaya göre Assassin's Creed serisinde en çok sevilen hususlara odaklanacak.

Meğer 5 yıldır geliştiriliyormuş!

Yapılan açıklamalara göre Assassin's Creed dizisi, aslında yeni bir proje değil. Hatta Variety'nin yayımladığı habere göre Netflix, bu proje için 5 yıl önce start vermiş. Eğer bu iddia doğru ise dizi çoktan tamamlanmış ve yayım için gün sayıyor olabilir. Ancak şu an için ilan edilmiş herhangi bir yayım tarihi bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre yaklaşmakta olan dizide iki karanlık grubun mücadelesi anlatılacak. Gruplardan biri insanlığın geleceğini kontrol ve manipülasyon yoluyla belirlemek isterken diğer grup ise özgür iradeyi korumak için çabalayacak. Bakalım Assassin's Creed hayranları, Netflix'in dizisini nasıl bulacaklar...