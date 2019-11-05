Samsung, internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile bazı Smart TV’lerinin Aralık ayından itibaren Netflix uygulamasını kullanamayacağını açıkladı. Bu açıklama, bazı Netflix abonesi Samsung TV kullanıcılarının keyfini kaçırdı.

Smart TV’ler çok uzun zamandır hayatımızın önemli bir parçası oldu. Bu televizyonlar aracılığıyla çeşitli hizmet ve uygulamalara doğrudan ulaşabiliyoruz. Ancak bu durum bazı Samsung Smart TV kullanıcıları için değişmeye başlıyor. Aralık ayından itibaren bazı Samsung Smart TV’lerin Netflix desteği sona eriyor.

Samsung, Smart TV’lerinin bazılarının Netflix entegrasyonunun sona ermesi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Samsung’tan yapılan açıklamada, “Teknik kısıtlamalar nedeniyle, 1 Aralık 2019’dan itibaren Netflix, bazı cihazlarda desteklenmeyecek. Bazı eski Samsung Smart TV’ler, bu değişiklikten etkilenecek” dedi.

Bazı Samsung TV'lerde Netflix desteklenmeyecek

Samsung’un açıklamasına göre bazı eski Smart TV’ler Netflix hizmetini kaybedecekler. 1 Aralık 2019’dan itibaren Netflix kullanamayacak olan Smart TV’ler, bağlanacak Apple TV, Xiaomi Mi Box gibi ayrı cihazlar veya oyun konsolları ile kullanıcılara Netflix hizmeti sunmaya devam edebilecek. Ancak kendi sistemlerinde olan Netflix uygulaması, 1 Aralık 2019’dan itibaren kullanılmaz hale gelecek.

Samsung, 1 Aralık 2019’dan sonra Netflix desteğini kaybedecek televizyonların bir listesini yayınlamadı. Ancak Netflix, kendi sitesinde uygulamasının çalışabileceği cihazları listeliyor. Hangi Samsung TV'lerin Netflix hizmeti almaya devam edeceğini buradan öğrenebilirsiniz.