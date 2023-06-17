Netflix uzun zamandır konuşulan 'şifre paylaşımı yasağını' ABD ve Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz haftalarda uygulamaya başlamıştı. Gelen ilk bilgiler ise şirketin stratejisinin tepkilere rağmen başarılı olduğunu gösteriyor.

Netflix'in şifre paylaşımına getireceği kısıtlama kelimenin tam anlamıyla 'yıllardır' gündemimiz. İlk olarak 2021 yılında gündeme gelen bu durum, geçtiğimiz yıl kesinleşmişti. Ancak uygulamaya konması biraz zaman aldı. Son olarak şifre paylaşımı yasağı geçtiğimiz haftalarda ABD ve Birleşik Krallık'ta uygulanmaya başladı.

Gündeme geldiği ilk andan itibaren kullanıcılar tarafından topa tutulan özellik, Netflix'in düşüşe geçen 'yeni abone artış oranlarını' yeniden yükseltmek ve platformun abone gelirlerini artırmak için atılan bir adımdı. Ancak gelen eleştiriler, şirketin bir risk almış olabileceğini düşündürtüyordu.

İlk 4 günde yaşanan abone artışı, şirketin stratejisinin şimdilik işe yaradığını gösteriyor

Netflix, Mayıs ayının son haftasında şifre paylaşım yasağını uygulamaya başladı. Yeni sistemde üyeler her bir kullanıcı için ekstra ödeme yapıyorlar. ABD'de strandart paket üyeli fiyatı 15,49 dolar olan kullanıcılar, her bir kullanıcı için 7,99 dolar daha ödüyorlar.

Uygulamanın başlamasından sonra elde edilen verilere göre 26 - 27 Mayıs tarihlerinde Netflix bölgede günde neredeyse 100 bin yeni abone kazandı. Uygulamanın başlamasından sonraki ilk birkaç günde günlük ortalama abone sayısı 70 bin seviyesindeyken 60 günlük önceki döneme kıyasla %102 artış yaşandı.

Benzer bir sıçrama COVID-19 salgınının başlangıcında görülürken şifre paylaşımı iptali sonrası yeni abone sayısında yaşanan artış oranı, o dönemi bile geride bırakıyor. Tabii ki bu süreçte abonelik iptallerinde de artış yaşandı ancak yeni abonelik artış oranlarına kıyasla çok da yüksek değil... Önceki 60 günlük döneme göre abonelik iptallerinde artış oranı yalnızca %25.6.

Bu uygulama henüz Türkiye'de de dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi uygulanmıyor. Doğal olarak, Netflix'in bu hamlesinin şirkete artı mı yoksa eksi mi yazacağını özellik tüm dünyada uygulamaya konunca anlayacağız...