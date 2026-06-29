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Netflix Şifre Paylaşımını Engellemek İçin Yeni Bir Yönteme Başvuruyor: Her Profile Özgü E-Posta Adresi Gerekecek!

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Netflix, geçmişteki agresif şifre paylaşımı engelleme yöntemlerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor.

Netflix Şifre Paylaşımını Engellemek İçin Yeni Bir Yönteme Başvuruyor: Her Profile Özgü E-Posta Adresi Gerekecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Netflix, hesaplarını eşle dostla paylaşanların peşini bırakmamaya kararlı. Hatırlarsanız platform daha önce konum tabanlı bir kısıtlama getirmiş ve bu hamle Netflix’e milyonlarca yeni abone kazandırmıştı. Dev yayın platformu şimdi de gözünü profillere dikti.

Gelen son bilgilere göre Netflix, aynı hesabı kullanan farklı kişilerin profillerine bireysel e-posta adresleri tanımlamasını zorunlu kılmaya başladı. Reddit’teki kullanıcıların "Ekrandan gitmiyor!" diyerek isyan ettiği bu yeni özellik, "Netflix'in keyfini çıkarmanın kişiselleştirilmiş yolu" olarak sunuluyor. Yine de kullanıcılar durumun pek de masum olmadığının farkında.

İçerikten Görseller

Netflix Şifre Paylaşımını Engellemek İçin Yeni Bir Yönteme Başvuruyor: Her Profile Özgü E-Posta Adresi Gerekecek!
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Profillere bireysel e-posta zorunluluğunun nedeni ne?

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Netflix her ne kadar bu hamlenin "giriş kolaylığı ve daha iyi dizi önerileri" için olduğunu iddia etse de bu gerekçeler kimseye pek inandırıcı gelmedi. Zaten şu anki sistemde de algoritma her profile özel çalışıyor.

Garip olan şu ki Netflix müşteri hizmetlerinin bile henüz bu durumdan haberi yok. Şu anda bu pop-up ile karşılaşanlara Netflix müşteri hizmetleri, "Uygulamayı silip tekrar yükleyin" gibi geçici çözümler öneriyor.

Kalıcı bir uygulama mı olacak?

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Söylentilere göre bu yeni sistem 7 Temmuz itibarıyla tamamen devreye girecek. Eğer siz de televizyonunuzu açtığında bu can sıkıcı e-posta onay ekranıyla karşılaşıyorsanız, şimdilik küçük bir kurtuluş yolu var:

  • Netflix Hesap Ayarları bölümüne gidin.
  • Güvenlik sekmesini bulun.
  • Özellik Testiseçeneğini kapatın.

Yine de Netflix bu özelliği herkese açık olarak sunmaya başlarsa her profil için bireysel e-posta adresi girilmesi zorunlu olacak.

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Netflix

YORUMLAR

(1)
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M
Mustafa 6 saat önce
Netflix artık iyice saçmaladı.
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