Netflix’teki En İyi Tarihi Savaş Filmleri - 2020

Yıllar boyunca pek çok kanlı savaşa şahit oldu dünyamız. Bu savaşlar yıkıcı olduğu kadar sonrasında pek çok filme de konu oldular. Sizin için Netflix’te yayınlanan en iyi tarihi savaş filmlerini listeledik.

İnsanlık tarihi boyunca pek çok kanlı savaş yaşandı. İç savaşlar, kanlı çatışmalar hatta dünya savaşları… Tüm bu savaşların kanlı, duygusal, bazen komik taraflarını ele alan yönetmenler başarılı filmlere imza attılar. Tarihi savaş filmleri yaşananlara farklı bir açıdan bakar ve geçmişten bugüne ışık tutarlar. Bu savaş filmlerinden bazılar da Netflix'te yayında.

Tarihi savaş filmleri belki yaşandığı dönemde anlaşılmayan olayları aydınlatarak, seyircinin hiç görmediği insanları anlamasını sağlar. Bu açıdan baktığımızda tarihi savaş filmleri yalnızca aksiyon dolu maceralar değil, tarihin farklı dönemlerinde yaşamış insanların ortak miraslarıdır. Netflix’te yayınlanan en iyi tarihi savaş filmleri sizin için listeledik. Listedeki filmler yalnızca basit kurgular değil, geçmişte yaşanan dramların en büyük belgeleridir.

Netflix’teki en iyi savaş filmleri:

Inglourious Basterds

Hostiles

The Siege of Jadotville

The Boy in the Striped Pajamas

Beasts of No Nation

Defiance

War Horse

The Dirty Dozen

Outlaw King

First They Killed My Father

War Machine

The Pianist

The King

Fury

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)

Yayın Tarihi: 2009

Tür: Macera, Dram, Savaş

IMDb: 8.3

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

Quentin Tarantino’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda olduğu Inglourious Basterds, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir intikam hikayesi. Nazilerin işgali altında olan Fransa’da bir grup yahudi ABD askeri üst düzey Nazilere bir suikast planı yapmaktadır, aynı zamanda genç bir kızın da yıllar önce yaşadıklarının intikamını alma peşinde olduğundan haberleri yoktur.

Vahşiler (Hostiles):

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Dram, Western

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %72

Oyuncular: Scott Shepherd, Rosamund Pike, Ava Cooper

1892 yılının Amerika Birleşik Devletleri’nde kızılderililer ve askerler arasında amansız bir mücadele sürmektedir. Herkesin birbirine son derece önyargılı olduğu bu dönemde bir ordu komutanı, Cheyenne kabilesi şefine ve ailesine isteksizce de olsa yardım etmeyi kabul eder. Vahşi Amerika topraklarında geçen bu hikayede Christian Bale göz dolduran bir oyunculuk performansı sergiliyor.

Jadotville Kuşatması (The Siege of Jadotville):

Yayın Tarihi: 2016

Tür: Dram, Aksiyon, Tarih

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %64

Oyuncular: Richard Lukunku, Danny Sapani, Andrew Stock

1961 yılında bir grup İrlandalı asker Birleşmiş Milletler tarafından barış gücü olarak Kongo’nun Katanga bölgesine gönderilirler. Jadotville kasabasını korumakla görevli olan barış gücü askerleri kendilerini Katangalı ve paralı askerler tarafından kuşatılmış halde bulurlar. Destek gelene kadar yapabilecekleri tek şey bu kuşatmaya direnmektir.

Çizgili Pijamalı Çocuk (The Boy in the Striped Pajamas):

Yayın Tarihi: 2008

Tür: Dram, Savaş

IMDb: 7.8

Rotten Tomatoes: %63

Oyuncular: Asa Butterfield, David Thewlis, Rupert Friend

İnsanlık tarihindeki en utanç verici olaylardan biri olan toplama kamplarında yaşanan yasadışı bir arkadaşlık öyküsü. Toplama kampı komutanının 8 yaşındaki oğlu Bruno, dikenli tellerin arkasında yaşam mücadelesi veren kendi yaşlarında yahudi bir çocukla arkadaşlık kurar. Bu iki masum çocuk üzerinden İkinci Dünya Savaşı’nın tüm korkunçluğu seyirciye anlatılıyor.

Beasts of No Nation

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Dram, Savaş

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Abraham Attah, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor

Tarih boyunca her zaman en kanlı savaşlara sahne olan Afrika’da yaşanan bir çocuk savaşçı hikayesi. Film bir Afrika ülkesinde yaşanan iç savaşta eline silah almak zorunda kalan bir çocuğu anlatıyor. Kendi gibi yüzlerce çocukla beraber, aynı kendi gibi çocuk askerlerle savaşmak zorunda kalan ve yaşından önce büyüyen bu çocuk üzerinden Afrika’daki çatışmaların karanlık yüzü tüm çıplaklığıyla seyirciye sunuluyor.

Direniş (Defiance):

Yayın Tarihi: 2008

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %57

Oyuncular: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell

Daniel Craig’in göz dolduran performansıyla öne çıktığı filmde, İkinci Dünya Savaşı’nda masumları koruma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi anlatılıyor. Naziler tarafından işgal edilen Doğu Avrupa’da yahudi kardeşler direniş için Rus ordusuna katılırlar. Belarussian ormanlarına geldikleri zaman ise burada bir köy kurarak korumaları gereken bin kişilik bir yahudi grupla karşılaşacaklardır.

Savaş Atı (War Horse):

Yayın Tarihi: 2011

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular:Jeremy Irvine, Emily Watson, David Thewlis

Birinci Dünya Savaşı’nın en karanlık zamanlarında askerler ve masum insanlar kadar hayvanlar da zarar gördü. Usta yönetmen Steven Spielberg’in yönetmen koltuğunda olduğu film, süvari birliğine satılan bir atı ve onu çok seven sahibinin savaş döneminde verdiği mücadeleyi konu alıyor. Görüntüleriyle kendine hayran bırakan filmi izlerken gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız.

12 Kahraman Haydut (The Dirty Dozen)

Yayın Tarihi: 1967

Tür: Aksiyon, Macera, Savaş

IMDb: 7.8

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson

Savaşların bilindiği kadar bilinmeyen yönleri de var. Gizli toplantılar, çift taraflı anlaşmalar, suikast planları… The Dirty Dozen de İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan bir suikast planını konu alıyor. Amerikan ordusu tarafından çok da sevilmeyen bir binbaşı, Nazi subaylarına yapılacak bir suikast için cinayet suçlusu 12 mahkumun başına getirilir. Elbette olaylar asla planlandığı gibi ilerlemeyecektir.

Outlaw King:

Yayın Tarihi: 2018

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

IMDb: 6.9

Rotten Tomatoes: %61

Oyuncular: Chris Pine, Stephen Dillane, Rebecca Robin

Filmde İskoç Kralı Robert the Bruce’un gerçek hikayesi anlatılıyor. 14. yüzyılda İngilizler tarafından işgal edilen İskoçya’da kral, yanındaki bir avuç askerle beraber halkını kurtarmaya çalışır. Bu mücadelesi sırasında kanun kaçağı damgası yemeyi bile göze alan kralın tarihe geçmiş, hayranlık uyandıran mücadelesine tanık olacaksınız.

First They Killed My Father

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Tarih, Biyografi, Dram

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng Socheata

Usta oyuncu Angelina Jolie’nin yönetmen koltuğunda olduğu filmde Kamboçyalı bir kız çocuğunun dünyası anlatılıyor. Filmde anlatılan kız çocuğu bugün bir yazar ve insan hakları aktivisti olan Loung Ung. Loung Ung ve Angelina Jolie tarafından kaleme alınan senaryoda, Kamboçya’nın korku ikliminde bir kız çocuğu olmanın anlamı üzerinde duruluyor.

Savaş Makinesi (War Machine):

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Komedi, Dram, Savaş

IMDb: 6.0

Rotten Tomatoes: %48

Oyuncular: Brad Pitt, Daniel Betts, John Magaro

Usta oyuncu Brad Pitt’in izleyenleri şaşkına çeviren bir karaktere can verdiği film, Afganistan’da bir grup Amerikan askerinin yaşadıklarını anlatıyor. Afganistan hem iç savaşlar hem de Amerika Birleşik Devletleri işgali sonrası epey hasar almış ve yeniden onarılmasına karar verilmiştir. Bir general liderliğinde yeniden inşa çalışmaları başlarken yaşanan olaylar, ülkenin iç dinamiklerinin hala oldukça hareketli olduğunu ortaya çıkarır.

Piyanist (The Pianist):

Yayın Tarihi: 2002

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

IMDb: 8.5

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Roman Polanski’nin yönetmen koltuğunda olduğu film, vizyona girdiği an adını kült filmler arasına yazdırmayı başardı. İkinci Dünya Savaşı’nın en korkunç yüzü, Polonyalı yahudi bir piyanist üzerinden anlatılıyor. Varşova gettolarının Naziler tarafından yerle bir edilişi ve burada hayatta kalmaya çalışan insanların duygusal hikayesini izleyeceksiniz.

The King:

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Tom Glynn-Carney, Gábor Czap, Tom Fisher

Bir Shakespeare uyarlaması olan The King, tüm kraliyet dünyasına sırtını dönmüş isyankar prensin kendini bir anda kral olarak bulmasını konu ediniyor. İngiliz tahtının varisi olan Hal, tüm bu karmaşık dünyadan uzaklaşmaya karar vermiştir fakat zalim bir kral olan babası ölünce kendisi istemese de Kral Henry V olarak tahta geçer. Taze kralın yapacağı binlerce iş ve temizlemesi gereken kirli politikalar vardır.

Fury:

Yayın Tarihi: 2014

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

IMDb: 7.6

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Yıl 1945, aylardan Nisan. İkinci Dünya Savaşı’nın son günleri yaşanıyor ama savaş hala bitmiş değil. Beş askerden oluşan Amerikan tank ekibi Almanya’da kalan son Amerikan asker grubudur ve onlar da kendilerini bir anda Alman askerleri tarafından kuşatılmış halde bulurlar. Ekibin kuşatma altındaki 24 saatini anlatan filmde askerlerin yaşadığı korku ve heyecanı siz de hissedeceksiniz.

Netflix’te bulabileceğiniz en iyi tarihi savaş filmleri sizin için listeledik. 15 filmden oluşan listedeki filmler savaşın en karanlık yönlerini aksiyon dolu anlatımlarla seyirciye sunuyor. Listedeki filmler dışında beğendiğiniz tarihi savaş filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.