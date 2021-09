Netflix, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği TUDUM etkinliğinde onlarca yapımın yanında The Witcher için de güzel haberler verdi. Heyecanla ikinci sezonunu beklediğimiz serinin 3. sezonu şimdiden onaylandı, ayrıca iki yeni yapımın da yolda olduğu haberi geldi.

Netflix, çok uzun zamandır yeni sezonunu beklediğimiz ve nihayet Aralık ayında izleyebileceğimiz The Witcher serisiyle ilgili heyecan verici haberler paylaştı. Dün gerçekleştirilen TUDUM etkinliğinde kapanış, The Witcher'dan güzel haberlerle yapıldı.

TUDUM: Hayranlara Yönelik Küresel Netflix Etkinliği dün gerçekleşti ve tam üç saat sürdü. Bu garip 'TUDUM' ismini ''bir dizi veya film izlemek için Netflix'i açtığında duyduğun o ilk ses'' olarak açıklayan ve ismi seçerken bu sesten ilham alan Netflix'in etkinliğinde sevilen yapımlardan pek çok yıldız yer aldı.

The Witcher'a üçüncü sezon onayı geldi:

Daha ikinci sezon gelmeden üçüncü sezon onayı alan seriden ayrıca yeni sezona dair merakımızı körükleyen yeni bir fragman ve iki tanıtım klibi geldi. Netflix'in açıklamalarına göre platformun en çok izlenen ilk sezonunu unvanına sahip olan serinin evreninin giderek büyüyeceğini öğrendiğimiz etkinlikte sunumu dizinin yıldızı Henry Cavill ve baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich gerçekleştirdi.

Yeni bir anime film geliyor:

The Witcher'dan 1200 yıl öncesini konu alacak olan The Witcher: Blood Origin‘in setinden de bir tanıtım videosu izlediğimiz etkinlikte aynı zamanda yeni bir anime filmin de duyurusu yapıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında izlediğimiz anime filmi The Witcher: Nightmare of the Wolf'dan sonra yeni bir anime filmin gelecek olması, Netflix'in The Witcher evreninden istediği başarıyı yakaladığı anlamına geliyor.

Şu an için ne üçüncü sezona dair ne de yeni anime filme dair elimizdeki detaylı bilgi olmasa da 17 Aralık'ta izleyeceğimiz yeni sezona dair üç yeni video geldiğini düşünürsek etkinliğin The Witcher hayranları için epey verimli geçtiğini söyleyebiliriz.

Etkinlikte paylaşılan yeni videolar: