Netflix’in hayranlara yönelik küresel etkinliği olan TUDUM bu yıl da gerçekleşti. İnsanların uzun süredir güncelleme beklediği yeni yapımlar ve devam sezonları hakkında birçok fragman yayınlandı ve duyurular yapıldı. Gelin bizi bu sene ve gelecek sene Netflix’te neler bekliyor göz atalım.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, önümüzdeki süreçte kullanıcılarına sunacağı yapımlar hakkında bilgiler verdiği, yeni duyurular yaptığı TUDUM etkinliğini geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Etkinlikte birçok heyecan verici yeni bilgi edindik.

Duyurusu yapılan ve fragmanı yayınlanan yapımlar arasında Wednesday, Avatar: The Last Airbender, Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu, The Witcher 3. sezon kısa fragmanı ve One Piece’in canlı çekim dizisi gibi heyecanla beklenen diziler yer alıyor. Vakit kaybetmeden duyurular ve fragmanlara geçiyoruz.

Wednesday 2. sezon tanıtımı

Etkinlikte Wednesday için yapılan duyuruda 2. sezona dair bir görüntü paylaşılmadı ancak aktris Jenna Ortega başta olmak üzere dizinin oyuncu kadrosu, en sevdikleri hayran teorilerinden ve karakterlerin yeni sezonda neler yapabilecekleri hakkında konuştular. Dizinin 2. sezonu için henüz bir tarih verilmedi.

Squid Game 2. sezon kadrosu tanıtımı

Squid Game’in 2. sezonunda Güney Koreli erkek grubu ZE:A’dan Yim Si-wan, birçok Kore dizisinde boy göstermiş ve tanınan Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve bir rapçi olan Yang Dong-guen olmak üzere dört oyuncu eklendiği duyuruldu.

Squid Game: The Challenge tanıtımı

Netflix, Squid Game’in tutmasının ardından dizideki yarışmaları gerçeğe uyarlayarak bir yarışma programı yapacağını duyurmuştu. Tabii ki ölüm içermeyen bu yarışmalarda insanlar Squid Game’deki oyunlarda boy gösterecek ve ödül kazanmak için kapışacaklar. O program için de bir tanıtım videosu yayınlandı.

YOU 5. sezon fragmanı

Joe’nun son bir kez New York'a geri döndüğünü gördüğümüz fragmanda bu sezonda kötü adamın kim olacağını tam anlayamıyoruz. Dizi gizemi koruyor. Ayrıca You’nun 5. sezonunun final sezonu olacağını de belirtelim.

The Witcher 3. sezon klibi

Henry Cavill'in Geralt'ı canlandırdığı son sezon olan The Witcher'ın üçüncü sezonu 29 Haziran'da geliyor. Henry Cavill’in, Anya Chalotra’nın, Freya Allan’ın ve Joey Batey’in yer aldığı bir klip paylaşıldı. Klipte Geralt, Yennefer, Ciri ve arkadaşlarının kötü adam ordularıyla savaştığı bir aksiyon bolluğu bizleri karşılıyor.

Three-Body Problem tanıtımı

Netflix'in şimdiye kadarki en iddialı dizisi olan bu bilimkurgu, devasa bir küresel komplo, en az bir gizli topluluk, bir VR oyunu ve yabancı bir gezegenin hikayesini gözler önüne seriyor.

Stranger Things 5. sezon oyuncu kadrosu duyurusu

Stranger Things’in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağını veya konusunun ne olacağını henüz hiçbir şekilde duyurmayan Netflix, oyuncu kadrosunda da aynı gizli tutumu sergiliyor. Ancak TUDUM’da verilen bilgiye göre Terminatör filminin yıldızı Linda Hamilton, Stranger Things’in 5. sezonunda açıklanmayan bir karakteri canlandıracak.

Rebel Moon tanıtımı

Netflix’in Zack Snyder ile çalıştığı ve Akira Kurosawa ve Star Wars’tan esinlenilerek yapılan Rebel Moon filmi, platformun şu ana kadar ki en büyük işlerinden biri olacak gibi görünüyor. Filmin en ilginç yanı, biri yetişkinler, diğeri de her yaştan izleyici için olmak üzere iki farklı kurguyla gösterime girecek olması. Filmle bağlantılı bir rol yapma oyunu geliştirildiği de öğrenildi.

Love is Blind 5. sezon tanıtımı

Love is Blind’ın en heyecanlı sezonu olan 4. sezonunun ardından gelecek sezonu insanlar heyecanla bekliyordu ve nihayet 5. sezonun tanıtımı yayınlandı. Ancak adı üstünde tanıtım olduğu için henüz içeriğe dair çok bir şey paylaşılmamış durumda.

Heart of Stone fragmanı

Wonder Woman ile tüm dünyada tanınan başarılı aktris Gal Gadot, kendisini bir casus olarak izleyeceğimiz Heart of Stone ile karşımıza çıkıyor.

One Piece canlı çekim tanıtımı

En popüler manga ve anime serilerinden biri olan One Piece’in canlı çekim versiyonu çekileceği duyurulunca tüm severleri heyecandan havaya uçmuştu. Netflix tarafından yapımı üstlenilen ve 31 Ağustos’ta yayınlanması planlanan diziden ilk tanıtım videosu geldi.

Avatar: The Last Airbender tanıtımı ve oyuncuların setten fotoğrafları

Netflix’in geliştirdiği ve çok uzun süredir hakkında net bir bilgi duymadığımız Avatar: The Last Airbender’ın canlı çekim dizisi için 4 elementi gösteren kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. Ancak daha da heyecan verici olacak bir şekilde 4 ana karakteri canlandıran oyuncuların setten görüntüleri paylaşıldı.