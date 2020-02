Netflix’in orijinal animasyon programlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. 2020 yılında Netflix Anime Dizileri serisinin bir parçası olarak yayınlanacak Transformers: War for Cyberton üçlemesinden ilk fragman geldi.

2020 yılında Netflix’in yatırım yapacağı alanlardan bir tanesi de animasyon içerikler alanı olacak. Firma, yeni “Netflix Anime Serisi” başlığı altında pek çok eser yayınlayacak. Bu eserler arasında Transformers da önemli yer tutuyor.

Aslen Japonya’nın dönüştürülebilen oyuncaklarının ABD’ye pazarlanması için yeniden markalanan, bu esnada çizgi filme kavuşan ve dünyaca ünlü bir marka olan Transformers, anime türüne zaten çok da uzak bir kökenden geliyor sayılmaz.

Yeni Anime Üçleme: Transformers: War for Cybertron: Siege

Transformers: War for Cybertron: Siege (Transformers: Cybertron Savaşı: Kuşatma olarak çevirebiliriz), Netflix, Hasbro (telif haklarının ve oyuncakların sahibi) ile Rooster Teeth (RWBY ve gen:LOCK gibi animeleri yapan stüdyo) tarafından üretilecek. Üçlemenin yayın tarihiyse henüz net değil.

Hasbro tasarımcısı John Warden, San Diego Comic-Con’da yaptığı açıklamalarda hayranlara yeni seri hakkında bilgiler vermişti. Şu anda serinin çok heyecan verici olduğunu, çünkü üstünde çalışılacak oyuncakların çok heyecan verici olduğunu söyleyen Warden, Wizards of the Coast gibi firmaların seri için özel kart oyunu yapmasının, çizgi romanların ve Netflix ile ortaklığın her şeyi daha da heyecan verici hale getirdiğini söylüyor.

İlk nesil Transformers'a dönüş

Warden, yeni serinin hikayesine de değinmiş ve bu yapımlarda Cybertron’daki son anları göreceğimizi açıklamıştı. Tasarımcı bu seride ilk nesil hayranların sevdiği hikayelerin yeniden anlatımları olacağını ve tamamen hikayeye odaklandıklarını da belirtti.

Yeni serinin yapımcılığını FJ DeSanto üstlenecek. Serinin yazarları arasında George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse) ve Brandon Easton (Transformers: Rescue Bots, Agent Carter) yer alacak.

Yeni Transformers serileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu seri yeterince başarılı olacak mı? Transformers, bir dönem sahip olduğu popülerliğe tekrar kavuşacak mı?