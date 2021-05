Zack Snyder İmzalı Army of the Dead, Netflix'te Yayınlandı

Başarılı yönetmen ve sinema yapımcısı Zack Snyder'ın yönettiği Army of the Dead, Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Zombi ve soygun üzerine adrenalin dolu sahneler yaşatan bu filmde bizleri nelerin beklediğini ve organize zombileri biraz konuşalım istedik.

Hollywood dünyasının en beğenilen yönetmenlerinden Zack Snyder’ın uzun zamandır beklenen yeni filmi Army of the Dead, seyircisiyle buluştu. Snyder’ın DC’den tamamen bağımsız bir şekilde yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği bu film, ilk olarak ABD’deki seçkin sinema salonlarında, ardında da Netflix kütüphanesinde gösterime girdi.

Snyder, tamamen baştan yarattığı bu evrene hem zombileri hem de büyük bir soygunu ekleyerek heyecanı hep üst seviyelerde yaşatmayı başarmış. Army of the Dead, bugüne kadar ilk defa karşılaştığımız akıllı zombilerle tanıştırıyor bizi.

Filmde bizi neler bekliyor?

Army of the Dead, birden fazla dinamikle donatılmış bir başyapıt olmuş. Sadece hayatta kalmaya çalışan, zombilerden kurtulmaya çalışırken birer canavara dönüşen insanlar görmeyi bekliyorsanız, bunlardan çok daha fazlasını Army of the Dead’de bulabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim.

Bildiğiniz üzere Zack Snyder, çok uzun bir aradan sonra zombi evrenine geri döndü ve bugüne kadar hiçbir yapımda karşılaşmadığımız türden zombileri bizlere gösterdi. Ne demek istediğimi anlamak için, fragmanda yer alan kraliçe zombinin kıyafetlerine bakmanız bile yeterli olacaktır.

İlk kez daha hızlı, akıllı ve organize zombilerle karşılaşacağız bu filmde. Her şeyin yerle bir olduğu, zombilerin Las Vegas’ı istila ettiği bu dönemde, milyonlarca doların peşine düşmüş paralı asker çetesi, zombi krallığına adım atarak birbirinden tehlikeli maceraları göze alıyor.

Bu grubun liderliğini, ilk önce WWE Smackdown ve ardından da Guardians of the Galaxy filmlerinden tanıdığımız Dave Bautista yapıyor. Bugüne kadar Bautista’yı hep sert kişiliğiyle tanımışızdır ancak bu sefer koca adamın milyonlarca doların peşine düşmesinin ve makineli tüfekle zombileri taramasının sebebi bir hayli duygusal.

Hem soygun hem de zombiler üst üste

Daha önce de belirttiğimiz gibi Army of the Dead'in iki ana konusu var; zombi istilası ve büyük soygun. İlk bakışta konular klasik gelebilir ancak Snyder'ın iki konunun da hakkını verdiğini söylemekte fayda var. Ne dediğimi daha iyi anlamak için dilerseniz filmin konusunu biraz daha açalım.

Army of the Dead, eğlencelerle dolu Las Vegas’ın zombiler tarafından işgal edildiği post apokaliptik bir dönemi konu alıyor. Zombi denince akla ilk önce hayatta kalma çabaları gelir ancak Amerika yıkılmış, zombilerden sağ kurtulanlar da konteynırlarla çevrilmiş bir bölgede korunurken, adrenaline muhtaç gibi gözüken paralı asker çetesi de 200 milyon doların peşine koşmaya karar veriyor. Bu 200 milyon dolar da artık zombi krallığına ait, Las Vegas’ın en ünlü casinolarından The Vegas Bly’da yer alıyor.

Bautista’nın liderliğini yaptığı bu grup ilk önce zombi ordusunu yenip The Vegas Bly’a ulaşmak, yıllardır çözülemeyen kasayı açmak ve ardından uzun zamandır kullanılamayan, harap olmuş bir helikopterle kaçmak zorundalar. Kulağa çok basit gelse de Snyder’ın muhteşem senaryosu ve etkileyici kamera çekimleri sayesinde hem hayatınızda ilk defa sempati duyacağınız zombilerle tanışacak hem de heyecandan koltuğun tepesine tırmanacaksınız.

Geçtiğimiz günlerde Army of the Dead oyuncu kadrosuyla röportaj yaptığımızı heyecanlı bir şekilde sizlerle paylaşmıştık. Röportaj spoiler dolu ve dilerseniz filmi izledikten sonra Snyder, Dave Bautista ve Omari Hardwick gibi isimlerin sorularımızı yanıtladığı röportaja buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.