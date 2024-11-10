Türkiye'nin dördüncü büyük operatörü Netgsm, Turkcell'in kasıtlı olarak baz istasyonlarına erişimi engellediğini belirtti.

Ülkemizdeki üç büyük operatöre alternatif olarak ortaya çıkan ve son dönemde birçok kişinin geçiş yaptığı Netgsm ile Turkcell arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor.

Son dönemde üç büyük operatörün sunduğu tarife ve paketlerin ücretlerinin 'fahiş' seviyelerde olduğuna yönelik kullanıcı tepkileri, birçok insanı farklı operatör arayışına itmişti. Bu süreçte uygun fiyatlı tarifeleriyle dikkat çeken Netgsm, %68 zam haberiyle birçok abonesini şaşırttı.

Netgsm'den Turkcell'e yönelik suçlama

Netgsm zammın yanı sıra Turkcell'e yönelik suçlamasıyla da gündemde. Bilindiği üzere Netgsm, baz istasyonlarını Turkcell'den kiralıyordu ve şirketin iddiasına göre Turkcell kasıtlı olarak 5 Kasım 2024 tarihinden itibaren Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engelliyor.

Konuyla ilgili resmî X hesapları üzerinden açıklamada bulunan Netgsm, Turkcell'le yaşadığı sorunu açıklarken, resmî sitesi üzerinden de yeni gelen %68 oranındaki zammın nedenini de açıklığa kavuşturdu. Şirketin resmî sitesi üzerinde yer alan açıklama ise şu şekilde:

Değerli abonemiz,

Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığından maliyetlerimiz artmıştır. Uygun fiyatlı GSM hizmetine ulaşabilmeniz için tarife ve paket fiyatlarımızı belirlenen bu oranın çok altında, ortalama %68 olacak şekilde artırmak zorunda kaldığımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Not: %68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalamasıdır. Paket bazlı oran değişikliği olabilir.

Netgsm'in yeni zammı sonrası oluşan fiyatlara ise buradan göz atabilirsiniz.

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