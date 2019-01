New Horizons, MU69'dan Yeni Bir Video Yolladı

NASA'nın New Horizons uzay aracı, insanlığın şu ana kadar ziyaret ettiği en uzak gök cismi olan Mu69'dan yeni bir video yolladı.

İnsanoğlunun uzay boşluğundaki en uzaktaki gözü olan New Horizons uzay aracı, şu ana kadar bir uzay aracı tarafından ziyaret edilmiş en uzak gök cismi olan (486958) 2014 MU69 göktaşından GIF benzeri bir video gönderdi.

Bir dağ boyutunda olan MU69, son derece ilginç bir şekilde bir kardan adam ya da kum saatine benziyor. New Horizons uzay aracı, Dünya’dan 6.5 milyar, Plüton’dan ise 1.6 milyar kilometre uzaklıkta olan MU69’un yaklaşık 3540 kilometre yakınından saatte 51,800 kilometre hızla geçip gitti.

New Horizons, MU69’un ilk fotoğrafını yaklaşık 500,000 kilometre, son fotoğrafını ise 27 bin kilometre mesafeden çekti. New Horizons, gök taşının toplam 13 fotoğrafını çekti ve bu fotoğrafların toplam çekilme süresi 7 saati buldu. NASA’nın açıklamasına göre MU69’un kendi etrafındaki bir turu yaklaşık 16 saat sürüyor. Bu nedenle New Horizons’un elde ettiği görüntüler yaklaşık yarım tur sürüyor.

Peki M69’un da içinde bulunduğu Kuiper Kuşağı’ndaki nesneleri incelemek neden önemli? Çünkü bu nesneler Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasında parçalanarak uzak diyarlara itilmiş kaya parçalarından oluşuyor. Dolayısı ile bu nesneleri incelemek, Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair pek çok gizemin aydınlatılmasını sağlayacaktır.