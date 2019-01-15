SpaceX ve Boeing, Astronotları Uzaya Taşımaya Hazırlanıyor

ABD'nin 2011 yılında Shuttle programını iptal etmesinden sonra, astronotların uzaya taşınma görevini Rusya üstlenmişti. 2019 yılı, bu durumun değişeceği bir yıl olacak gibi görünüyor. SpaceX ve Boeing'in tasarladığı iki kapsül, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınmasında kullanılacak.

Havacılık ve uzay şirketleri Boeing ve SpaceX, ekiplerin Dünya'nın alçak yörüngesine gidip gelmelerini sağlayacak bir uzay kapsülü üretmek için NASA tarafından görevlendirilmişti. Boeing, bu görev için CST-100 Starliner adında sıfırdan bir araç üretirken, SpaceX ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşırken kullandığı Dragon ismli kapsülü revize etti.

İki şirket de astronot taşıyacak olmanın sorumluğunu taşıyabilmek için oldukça fazla çaba sarf ediyor. NASA'nın astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürüp getirmek için iki yeni uzay aracına sahip olmasının amaçlandığı program, insanlı uzay görevleri konusunda ABD'yi sahalara geri döndürebilir.

Bilindiği gibi 2011'de Shuttle programı durdurulmuş, NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş gelişi Rusya tarafından sağlanmaya başlamıştı. NASA'nın bu iki özel şirkete verdiği destek ile hem özel havacılık ve uzay sektörünü geliştirmesi hem de istenen kapsüllerin daha ucuza mal olması hedefleniyor.

2018 yılının Ağustos ayında NASA, SpaceX ve Boeing'in ürettiği araçlarda görev alacak ilk 9 astronotu açıklamıştı. Eğer yapılan planlamalarda bir değişiklik olmazsa, SpaceX'in ürettiği kapsül ile gerçekleşecek ilk görevde, kıdemli astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley görev alacak. Planlanan ilk görevde mürettebat, Falcon 9 ile taşınacak Dragon kapsülü ile iki hafta sürecek bir yolculuğa çıkacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak kapsül, daha sonra Dünya'ya geri gelmeye çalışacak.

Daha önce NASA araçlarında görev alan Bob Behnken ve Doug Hurley, şu günlerde kapsülün kullanımı için SpaceX tarafından eğitime tabi tutuluyor. Dragon kapsülünün yeni bir araç olmasına rağmen çalışmalarda çok ciddi bir değişiklik yaşamadıklarını belirten astronotlar, yıllar sonra ABD adına bir ilki gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Eğer bir aksaklık yaşanmazsa, ilk görevin 2019'un Haziran ayında yapılması planlanıyor.

NASA, her şeyden önce araçların güvenli bir uçuş sağladığından emin olmak istiyor. Bu yüzden, gerçek uçuştan önce insansız bir uçuş testinin yapılması planlanıyor. Yapılacak testlerde Boeing'in öne geçmesi durumunda ise Starliner'in ilk yolcuları, NASA astronotları Eric Boe ve Nicole Aunapu Mann'ın yanı sıra eski astronot ve Boeing çalışanı Chris Ferguson olacak.