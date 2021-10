Yakın zamanda çıkışını gerçekleştiren New World teknik sıkıntılar yaşasa da, piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Düzenli olarak oyuncu artışı yaşayan ve muhtemelen yaşadıkları en büyük problemi de bu yüzden yaşayan New World, her geçen gün de oyuncularını arttırmaya devam edecekmiş gibi duruyor.

Yapımcı ekip, açtıkları yeni sunucularla ve bu sunuculara yapılan düzenli bakımlarla işleri kontrol altında tutmaya çalışsa da sorunların henüz tam olarak çözüldüğünü söyleyemeyiz. Farklı bir yazımızda New World’ün isteminin nasıl işlediğinden bahsetmiştik. Bu sefer ise karakterlerin ve bu karakterlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. New World Karakterleri ve Özellikleri Öncelikle değinmemiz gereken konu oyun MMORPG sınıfında yer alan bir oyun olduğu için kimsenin açtığı karakter kimseninkinden üstün değil. Bu yüzden karakterlerimizin güçleri tamamen seviyemize ve bu seviyemizi yükseltirken kazandığımız puanları nasıl harcadığımıza göre değişiyor. Oyunda maksimum seviye şu an için 60 ve muhtemelen belli bir süre de bu şekilde kalacak. 60. seviyeye ulaşmak çok zor olmasa da aynı zamanda çok kolay olduğu da söylenemez. Oyunu ne kadar yoğunlukta oynadığınıza göre 1 haftada da 60 olabilirsiniz 1 ayda da. 60. seviyeye ulaşana kadar her seviye atladığımızda kullanabileceğimiz 3 puan kazanıyoruz. Bu kazandığımız puanları Strength (STR), Dexterity (DEX), Intelligence (INT), Focus (FOC) ve Constitution (CON) özellikleri arasında oynamak istediğimiz silaha ve oynanış tarzımıza göre dağıtıyoruz. Her özelliğin farklı bir silaha etkisi mevcut, bu yüzden puanlarımızı yoğunlaşmak istediğimiz silaha yönelik bir şekilde dağıtmamız daha mantıklı olacaktır. Puanlarımızı dağıtırken aynı zamanda bir özelliğe puan harcarken o özellik belli bir seviyeye ulaştığında threshold (eşik) bonuslarını da aktif bir şekilde kullanma şansınız olacak. Genel olarak bu özellikler ne işe yarıyor? Diye soracak olursanız da, şu şekilde açıklayalım: Strength (STR) Strength özellikle ağır yakın dövüş silahlarının temel özelliği diyebiliriz. War hammer gibi ağır silahlar tüm hasarını ve yoğunluğunu Strength üzerinden alıyor fakat Sword gibi daha hafif silahlar ana özellik olarak Strength kullansa da yanında alt özellik olarak Dexterity’de kullanabiliyor. Great Axe (sadece Strength)

Great Axe (sadece Strength)

War Hammer (sadece Strength)

Hatchet (Strength ve Dexterity)

Sword (Strength ve Dexterity)

Spear (Dexterity ve Strength) Threshold (eşik) bonusları: 50: +%15 yakın dövüş hafif saldırı hasarı, +%10 maden hızı

100: +%25 yakın dövüş ağır saldırı hasarı, +20 envanter ağırlığı

150: Yakın dövüş silahlarının hafif ve ağır saldırılarında +%50 Stamina (dayanıklılık) hasarı, madenden kazanılan materyal ağırlığı -%10 azalır.

200: Sersemletilmiş, yavaşlatılmış veya yerine sabitlenmiş düşmanlara +%20 hasar bonusu, +%10 maden hızı.

250: Yakın dövüş silahları ile hafif veya ağır saldırı yaparken stamina yenilenmeye devam eder, madencilik esnasında +%10 verim artışı.

Yakın dövüş silahları ile hafif veya ağır saldırı yaparken stamina yenilenmeye devam eder, madencilik esnasında +%10 verim artışı. 300: Yakın dövüş silahları ile yapılan hafif ve ağır saldırılar düşmanlar tarafından bozulamaz hale gelir, %25 şansla madeni tek vuruşta kırabilme. Dexterity (DEX) Dexterity, ağırlığını Bow ve Musket gibi menzilli silahlarda konuştursa da Rapier da aynı zamanda tüm yoğunluğunu Dexterity üzerinden alıyor. Diğer yakın dövüş silahları da Dexterity’den özellik kazanabiliyor fakat Strength’ten kazandıkları kadar fazla değil. Bow (sadece Dexterity)

(sadece Dexterity) Musket (Dexterity ve Intelligence)

(Dexterity ve Intelligence) Rapier (Dexterity ve Intelligence)

(Dexterity ve Intelligence) Spear (Dexterity ve Strength)

(Dexterity ve Strength) Hatchet (Strength ve Dexterity)

(Strength ve Dexterity) Sword (Strength ve Dexterity) Threshold (eşik) bonusları: 50: +%10 kritik hasar vurma şansı, +%10 dericilik hızı.

+%10 kritik hasar vurma şansı, +%10 dericilik hızı. 100: +%5 delme hasarı, dericilikten sonra +%20 hızlanma.

+%5 delme hasarı, dericilikten sonra +%20 hızlanma. 150: Kaçınma 10 daha az stamina harcar, dericilikten kazanılan materyal ağırlığı -%10.

Kaçınma 10 daha az stamina harcar, dericilikten kazanılan materyal ağırlığı -%10. 200: Arkadan vurmak ve kafadan vurmak +%20 daha fazla hasar verir, +%10 dericilik hızı.

Arkadan vurmak ve kafadan vurmak +%20 daha fazla hasar verir, +%10 dericilik hızı. 250: Sersemletilmiş, yavaşlatılmış veya yerine sabitlenmiş düşmanlara +%30 kritik vuruş hasarı.

Sersemletilmiş, yavaşlatılmış veya yerine sabitlenmiş düşmanlara +%30 kritik vuruş hasarı. 300: +%15 şansla mermiyi geri kazanma, kaçınma için takla atmak bir sonraki vuruşun garanti kritik vurmasını sağlar. Intelligence (INT) İntelligence, silahlarınızın sahip olabileceği büyülü özellikler/perk’ler de dahil olmak üzere tüm özelliğini büyülü silahlara yöneltir. Fire Staff gibi tamamen büyüsel silahlar veya büyüsel bir perk’e sahip fiziksel silahlar (fire sword gibi) Intelligence temeline dayanarak güçlenir. Fire Staff (sadece Intelligence)

(sadece Intelligence) Ice Gauntlet (sadece Intelligence)

(sadece Intelligence) Rapier (Dexterity ve Intelligence)

(Dexterity ve Intelligence) Musket (Dexterity ve Intelligence) Threshold (eşik) bonusları: 50: +%10 büyüsel hafif ve ağır saldırı, +%10 hasat hızı

+%10 büyüsel hafif ve ağır saldırı, +%10 hasat hızı 100: +%20 kritik vuruş hasarı, hasat yaparken %5 şansla azoth elde etme

+%20 kritik vuruş hasarı, hasat yaparken %5 şansla azoth elde etme 150: +%20 elementsel hasar, hasattan kazanılan materyal ağırlığı -%10

+%20 elementsel hasar, hasattan kazanılan materyal ağırlığı -%10 200: Kaçınmadan sonra +10 mana/enerji kazanma, +%10 hasat hızı

Kaçınmadan sonra +10 mana/enerji kazanma, +%10 hasat hızı 250: Sürekli hasar veren büyülerin süresini +%30 arttırma, hasat esnasında +%10 verim artışı

Sürekli hasar veren büyülerin süresini +%30 arttırma, hasat esnasında +%10 verim artışı 300: Canı full olan bir hedefe vurulan ilk hasar +%30, fast travel (hızlı seyahat) kullanırken -%10 azoth maliyeti. Focus (FOC) Focus, mana/enerji yenileme hızını ve yapabileceğiniz iyileştirmenin gücünü arttırıyor ve aynı zamanda Life Staff'ın gücünü destekleyen de tek özellik. Bu yüzden şu an için oyunda Life Staff oyuncularının yoğunlaşması gereken bir özellik. Focus sadece Life Staff için bulunan bir özellik olsa da yeni gelecek silahlar ile bu durum değişebilir. Threshold (eşik) bonusları: 50: +%10 mana/enerji yenileme hızı, +%10 olta gerilimi

+%10 mana/enerji yenileme hızı, +%10 olta gerilimi 100: Maksimum mana +20, salvage yaparken +%10 verimlilik

Maksimum mana +20, salvage yaparken +%10 verimlilik 150: İyileştirme oranı +%20, balıkçılıktan kazanılan materyal ağırlığı -%10

İyileştirme oranı +%20, balıkçılıktan kazanılan materyal ağırlığı -%10 200: Kullanılmış güçlendirme/iyileştirme vb. yeteneklerde +%20 süre, +%10 olta gerilimi

Kullanılmış güçlendirme/iyileştirme vb. yeteneklerde +%20 süre, +%10 olta gerilimi 250: Tek başına veya grupla elde edilen öldürmelerde +30 mana kazanımı, yakalanan balık boyutunda +%10 artış

Tek başına veya grupla elde edilen öldürmelerde +30 mana kazanımı, yakalanan balık boyutunda +%10 artış 300: Mana’nız sıfıra indiğinde 10 saniyeliğine %200 mana yenileme hızı (60 saniye bekleme süresi), hana yapılan Fast Travel için -%10 bekleme süresi Constitution (CON) Constitution, genel olarak sahip olduğunu can miktarını belirleyen özellik. Constitution özelliğiniz ne kadar yüksek olursa o kadar fazla can havuzuna sahip olursunuz. Bu durum oyunun erken safhalarında çok dikkat çekmese de, seviyeniz ilerlediğinde ve düşmanlar güçlenmeye başladığında farkı kesinlikle göreceksiniz. Fakat bu demek değil ki puanlarınızı olduğu gibi Constitution özelliğine basın. Çünkü ne kadar çok puan verirseniz size getirisi bir o kadar azalacaktır. İlk vermeye başladığınızda puan başına 25 HP olan bir özellik kademeli bir şekilde 21’e kadar inecektir. Bu yüzden totalde alabileceğiniz HP miktarı düşük olsa da erken safhalarda gerekli gördüğünüz takdirde bir miktar puan harcamak sizi rahatlatacaktır. Threshold (eşik) bonusları: 50: Canınızı yükseltmek için kullanabileceğiniz tüm tüketim malzemeleri +%20 daha verimli hale gelir, +%10 odunculuk hızı

Canınızı yükseltmek için kullanabileceğiniz tüm tüketim malzemeleri +%20 daha verimli hale gelir, +%10 odunculuk hızı 100: Maksimum canınızı fiziksel zırhınızın %10’u kadar arttırır, alet dayanıklılık kaybında %10 azalma

Maksimum canınızı fiziksel zırhınızın %10’u kadar arttırır, alet dayanıklılık kaybında %10 azalma 150: Alınan kritik vuruş hasarında %20 azalma, odunculuktan kazanılan materyal ağırlığı -%10

Alınan kritik vuruş hasarında %20 azalma, odunculuktan kazanılan materyal ağırlığı -%10 200: +%20 zırh artışı, +%10 odunculuk hızı

+%20 zırh artışı, +%10 odunculuk hızı 250: Full can durumunda %80 hasar azaltma, odunculuk esnasında +%10 verim artışı

Full can durumunda %80 hasar azaltma, odunculuk esnasında +%10 verim artışı 300: Sersemletme, yavaşlatma ve yerine sabitleme yeteneklerinin etkisini +%30 arttırır, %25 şansla tek vuruşta ağaç kesme

