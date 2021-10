Eski Metin2 Oyuncularının Görünce Gözleri Dolacak 11 Şey

Bir zamanlar oldukça popüler olan ve herkesin bilgisayarında en az bir tane oyunu olan MMORPG türü oyunların eski oyuncuların anılarında önemli bir yeri var. En efsane MMORPG oyunlarından birisi de şüphesiz Metin2. Bu yazımızda değineceğimiz detaylar, özellikle eski Metin2 oyuncuları için oldukça duygusal olabilir.

Mart 2005 tarihinde çıkışını yapan efsane MMORPG oyunu Metin2, özellikle ülkemizde zamanında büyük bir popülerlik yakalamıştı. Şu an hakları Gameforge’un elinde olan oyun, oyunculara hizmet vermeye devam ediyor. Oynaması tamamen ücretsiz olan Metin2, içerisinde yoğun içerik barındıran önemli bir MMORPG oyunu diyebiliriz. Eşyalar, NPC karakterler, pazarlar, savaşlar, hikaye görevleri, seviye görevleri ve daha çok fazlası bu oyunda yer almakta.

Her ne kadar zamanının popüler bir yapımı olsa da birçok oyuncu, eski Metin2’nin özlendiğini ve çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Hepimizin anılarında önemli bir yere sahip olan Metin2 ile alakalı hafızalarımızda birçok detay bulunmakta.

Eski Metin2 oyuncularının görünce gözlerinin dolacağı 11 şey:

Demirci

Köy Baskınları

Pazar İsimleri

Dolandırıcılar ve Hileciler

Madalyon

Lonca Savaşları

Müzikler

Dolunay Kılıcı ve Kırmızı Demir Pala

Boss Savaşları

Düellolar

Yetenek Geliştirmeleri

''Tam alın terini silerken.'' Bol bol item yakan Demirci:

Metin2 oyuncularından en çok tepki alan NPC karakter demircimiz olsa gerek. Kaslı mı kaslı demirci abimiz az oyuncunun canını yakmadı. Ne Dolunaylar, ne zırhlar + basarken kaybedildi ve kahroldu. Eşyalarımızın seviye atlamasını sağlayan + sistemi oyunda oldukça önemliydi. Seviye atlatılan bir eşyanın hem değeri hem de gücü oldukça artıyordu ve en ucuz seviye basma yöntemi demirciyi kullanmaktı.

İki kere hayıra sonra evete, tam alın terini silerken vs. derken denemediğimiz taktik kalmadı ama eninde sonunda çoğumuz burada eşyalarını yaktı. Demirci abimizden + basma sürecinde eşya yakan eski metin2 oyuncularının şu an gözleri doldu bile.

Baskın zamanı! Bol aksiyonlu köy baskınları:

Toplanıp köy baskınına gitmek mi? En sevdiğimiz olaylardan birisi de buydu. Oyunda hesabımızı oluşturma sürecinde bayrak seçimi yapmamız gerekiyordu. Mavi, kırmızı ve sarı bayraklarından birin seçip maceraya atılıyorduk. Her bayrağın kendine ait birinci köyü oluyordu. Biz de karşı bayraklara abilerimizi, ablalarımızı toplayıp baskına gidiyorduk. Ne kavgalar ne heyecanlı baskınlar yaşadık. Gerektiğinde de savunmasını biliyorduk.

Bir de tek bir köyde tüm bayrakların toplandığı oluyordu. Asıl kaos bu şekilde oluşuyordu. Ortak bölgelerde karşı bayraktan birini gördüğümüzde ise affetmiyorduk. Görevi, seviye atlamayı bırakarak, karşı bayrağa ölümünesaldırıyorduk. Ne güzel günlerdi :)

Depocu şişman, almayan pişman! Pazarlar ve komik isimleri:

Köylerin merkezlerinde dolup taşan ve gülmekten yaran komik pazarları incelemek favori eğlencelerimizden biriydi. Özellikle CH1’e girdiğimizde pazar yoğunluğundan bilgisayarımız kasıyordu ama isimlerine gülmekten bu sorunu görmüyorduk bile.

‘’Depocu şişman almayan pişman’’, ‘’Pc’de yokum itemler lokum’’, ‘’Yanımdaki kazık, parana yazık’’ ve daha bir sürü komik, mizah anlayışı yüksek pazar isimleri koyuyorduk veya görüyorduk. 1 yang’a item satacağını söyleyip herkesi depo arkasına toplayıp kandıran oyuncuları da unutmadık. En büyük pazar şakalarından birisi de buydu.

''Kardeşim item kopyalama öğreteyim mi?''. Dolandırıcılar ve hileciler:

Metin2 itemlerini sadece demircide kaybetmedik. Dolandırıcıların ve hileciler yüzünden de item kaybettiğimiz illa olmuştur. İtem kopyalama yöntemi bulduğunu iddia ederek ticaret sekmesinde hile açarak eşyanızı siz onaylamadan kendine çeken, size verdiği +5 zırhı hile ile +9 gibi gösteren hileciler bile vardı zamanında. Çok kandırıldık, çok dolandırıldık ama şimdi o günleri bile özlüyoruz.

O madalyon düşecek! At Madalyonu ve Maymun Zindanı:

Metin2’de atlar şüphesiz çok önemli bir yere sahip. 25 seviyeye gelen her oyuncu at sahibi olabilmek için Seyis abimize danışıyordu. At görevleri için de sizden at madalyonu isteniyordu. Bu eşyayı Maymun Zindanı adı verilen zindandan düşürebiliyorduk. Bazılarımız girdiği ilk yarım saatte madalyonunu düşürüp at görevlerini başlatıyordu.

Çoğunluk ve şanssız kesim ise zindanda belki de günlerini harcamış ama o madalyonu düşürememiştir. O madalyon düşürme sürecindeki stres ve heyecan paha biçilemez derecedeydi. Düşürdükten sonraki o mutluluk ise bambaşkaydı.

"xKRALTR gel kardeşim şuraya!" Efsane lonca savaşları:

Geldik Metin2 oyuncularının en heyecanlandığı detaya. Loncalar oyunun olmazsa olmazlarıydı. Her lonca sunucudaki en iyi Lonca olmak için çabalar, savaşlara girer, sağlam oyuncuları toplardı. Heyecanın doruk noktası ise iki farklı loncanın yüzlerce oyuncuyla birlikte özel bir Lonca savaşı haritasında meydan muharebesine girmesiydi. Lonca savaşı öncesi tüm hazırlıklar yapılır, itemler tamamlanır ve yetenekler geliştirilirdi. O gün geldiğinde ise özellikle ünlü loncalar savaşıyorsa tüm sunucu o savaşı izlerdi.

Bilgisayarlar kasar, yeteneklerin havada uçuştuğu bir kaos ortamı oluşurdu. Eğer bir loncaya üyeyseniz atınız rengi de değişirdi ve Lonca sahibinin atı da kendine özel bir renge sahip olurdu. Lonca savaşları bizim için çok değerliydi. Lonca savaşlarının ne kadar heyecanlı geçtiğini fark etmek istiyorsanız ‘’xkraltr gel kardeşim şuraya’’ repliğiyle ünlü üstteki videoyu izleyebilirsiniz.

Tüyler diken! Müzikler:

Metin2 müzikleri denince tüm akan sular durur. Belki de bir MMORPG oyununda gördüğümüz en iyi müziklere sahip olan Metin2, her bölgeye ait özel müzikleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Bugün hala müzikleri duyduğumuzda o bölgeler aklımıza geliyor. Özellikle Enter The East adlı birinci köy müziği en popüler müzikler arasında yerini alıyor.

Sabahlara kadar düşürmeye çalıştığımız Dolunay Kılıcı ve Kırmızı Demir Pala:

Metin2’de en popüler eşyalardan söz etmeye geldi sıra. Dolunay Kılıcı ve KDP olarak bilinen Kırmızı Demir Pala, sunduğu ekstra ortalama zarar ve beceri hasarı gibi özelliklerle oyuncuların kullanmak istediği ancak zor bulunan saldırı eşyalarıydı. Birçok farklı belirli slottan düşen dolunay kılıcı ve kırmızı demir palayı düşürmek için günlerini harcayan pek çok oyuncu olmuştur.

Zar zor düşürülen dolunay için vahşi uzman keserken yanınıza başka birisinin gelip sizden çalmaya çalışması da büyük stres yaratıyordu. Hele bunları + basarken ortaya çıkan stres ve heyecan çok fazlaydı. Yanmasın diye az kutsama kağıdı harcamadık.

Grupları toplayın boss kesmeye gidiyoruz! Boss savaşları:

Oyunun en önemli olaylarından birisi de zorlu boss savaşlarıydı. Loncadan üyeler ve arkadaşlar toplanır grup oluşturulur, şamanlar hazırlanır gerekirse dönüşüm küreleri kullanılır ve boss savaşlarına gidilirdi. Şeytan kulesi, çöl, sürgün mağarası gibi pek çok bölgenin kendine ait güçlü bossları vardı.

Bunlardan en popüleri şeytan kulesinin bossu Azrail’di. Bosstan düşen Azrail Sandığı’nın içinden de oldukça önemli eşyalar çıkabiliyordu. Bu sandıkları açarken yerimizde duramıyorduk. Oldukça büyük bir dayanışma sonrası farklı bölgelerin farklı bossları ile savaşıp ödülümüzü alıyorduk.

''Ws gel kardeş!'' Nefes kesici düellolar:

Versus, vs, ya da ws olarak adlandırılan düellolar Metin2’nin olmazsa olmazlarıydı. Kendimizden üst seviyelerle düello deneyip yenmeye çalışırdık veya düşüklerle vs atıp onları yenerek ne kadar güçlü olduğumuzu onlara gösterirdik. İç itemler, karakterler, sınıf seçimleri, yetenekler derken oldukça farklı hususları analiz edip en iyi düelloyu atmaya çalışırdık.

İksirli veya iksirsiz farklı türde düello çeşitleri kurup kendi aramızda eğleniyorduk. Arkadaşlarımızı veya tanımadığımız diğer oyuncuları ‘’Gel ws’’ diye az çağırmadık :)

''O skill P olacak!'' : Yetenek geliştirmeleri:

Oyunda her karakterin sınıf çeşitlerine göre özgün yetenekleri var ve bu yetenekler geliştirilebiliyor. İlk başta seviye puanlarıyla M1 yaptığımız yetenekleri sonrasında metinlerden düşürdüğümüz veya pazarlardan satın aldığımız yetenek kitapları ile G seviyesinde çıkarmaya çalışıyorduk. Eğitim başarısız olduğunda o kadar emeğimizin ve paramızın gittiğine üzülüyorduk.

En zor işlem ise aşırı pahalı ve değerli olan Ruh Taşı ile G’den P seviyesine getirmede başlıyordu. Ruh taşlarını kullanırken karakterr derecemiz zalime kadar düşebiliyordu ve zen fasulyesi kullanarak bunu engellemeye çalışıyorduk. Sırf bu süreçte kahraman karakter derecesinden zalime kadar düşebiliyorduk ve bu çok sıkıntılıydı. Sonunda yeteneklerimiz P olduğunda büyük bir mutluluk sarıyordu etrafımızı orası ayrı :)

Metin2 ile alakalı eski oyuncuların gözlerini dolduracak detaylara yer verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Elbette unuttuğumuz veya yer veremediğimiz pek çok detay olabilir. Bu detayları da sizler yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Eski metin2 oyuncuları kendilerini yorumlar kısmında belirtsin.