Yeni çıkacak popüler MMORPG’lerden New World, Amazon Games adı altında oldukça popüler bir duruma geldi. Biz de 28 Eylül gibi yakın bir tarihte çıkacak olan New World için basit ama işinize yarayacak tüyolar hazırlamaya karar verdik.

New World bir süre ekran kartlarında yarattığı sorunlarla, gündeme oldukça sert bir şekilde oturmuştu. Ne kadar bu durum sonradan New World ile değil kullanılan ekran kartlarında olan bir hatadan olduğu anlaşılsa bile, bir süre boyunca oyunun prestijini etkilemişti.

Bu problemden adını haklayan Amazon Games, New World’ün adını tekrardan duyurmaya başladı. Klasik MMORPG oyun türünü biraz daha harmanlamayı başarmış olan New World, adının da temize çıkması ile birlikte şu an oldukça büyük bir kitle tarafından bekleniyor. Biz de bugünkü yazımızda New Word oynarken uygulayabileceğiniz 7 taktiği inceledik.

New World Taktikleri:

Mümkün olduğunca şehir içerisinde oyundan çıkın

Yan görevlerle aranızı iyi tutun

Ekipman ağırlığınızı kullanmayı öğrenin

PvP ile aranızı sıcak tutun

Erken safhalarda tüm silahları tecrübe edinin

Hızlı ulaşım noktalarını olabildiğince erken açın

Meslek seviyenizi geliştirmeyi unutmayın

Mümkün olduğunca şehir içerisinde oyundan çıkın

New World’de normal yollardan elde ettiğiniz tecrübenin yanı sıra şehirlerde veya han içerisinde oyundan çıktığınızda “rested exp” adı altında pasif bir şekilde tecrübe kazanmaya devam ediyorsunuz. Rested exp, oyun çıkış yaptığında bir süre aktif olmayacak olsa da ilerleyen zamanlarda yeninde eklenecektir.

Yan görevlerle aranızı iyi tutun

Birçok oyuncu MMORPG oyunlarda yan görev yapmayı sevmese de, New World bu işi oldukça iyi dengelemiş (en azından erken safhalarda). Yapacağınız ana görevlerin yanında yan görevleri almayı da unutmayın. Çünkü birçok yan görev ana görevinizin yolunun üstünde yapılabiliyor.

Ekipman ağırlığınızı kullanmayı öğrenin

Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise giydiğiniz zırha uygulanan ağırlık kısıtlamaları. Oyun, karakterinizin zırh ve kalkanının toplam ağırlığını toplar ve genel donanımınızı hafif, orta veya ağır olarak belirler. Bu kuşanma yükü seviyesine bağlı olarak, savaşta farklı avantajlar ve dezavantajlar elde edeceksiniz. Bu avantajlar ise şu şekilde:

Hafif : Yuvarlanarak kaçınma, +%20 hasar artışı

: Yuvarlanarak kaçınma, +%20 hasar artışı Orta : Yana kaçınma, +%10 hasar artışı, +%10 kitle kontrolü

: Yana kaçınma, +%10 hasar artışı, +%10 kitle kontrolü Ağır: Yavaş yana kaçınma, +%20 kitle kontrolü, +%15 karşılama

PvP ile aranızı sıcak tutun

New World silahları, karakter seviyenizden bağımsız olarak yükselir ve PvP yapmak yeni silahları tecrübe edinmek için ve hızlı bir şekilde silahlarınıza tecrübe kasmak için en etkili yöntemlerden biri. Tabii ki normal koşullarda da silahlarınızı kasmanız mümkün.

Erken safhalarda tüm silahları tecrübe edinin

Her silahın farklı dövüş stilleri, güçlü ve zayıf yönleri mevcut ve Dexterity, Intelligence gibi temel nitelikler daha etkili olmalarını sağlıyor. Belirli bir silah ile sınırlı kalmayıp tüm silahları denemenizi tavsiye ederim, böylece en çok hangi tarza uygun olduğunuzu görebilir ve seviye atladığınızda doğru nitelikleri yükseltmeye ve o silah üzerindeki ustalığınızı geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Hızlı ulaşım noktalarını olabildiğince erken açın

New World, Atlantik Okyanusu’nun ortasındaki dev bir ada olan Aeternum’da geçiyor. Adanın çok büyük olmasının yanı sıra oyun içerisinde seyahat esnasında kullanabileceğiniz bir binek henüz bulunmuyor. Bu da seyahat ederken çok zaman harcamanıza sebep oluyor. Bu yüzden dolaştığınız veya dolaşacağınız yerlerdeki hızlı ulaşım noktalarını ne kadar erken açarsanız o kadar zamandan tasarruf edersiniz.

Meslek seviyenizi geliştirmeyi unutmayın

New World’de bitki toplayıcılığı, deri işçiliği, silah ustalığı gibi birçok meslek bulunuyor ve bu meslekler oyun içerisinde hatrı sayılır bir yere sahip. Üretebileceğiniz birçok yeni eşya, ekipman, silah vb. ögenin yanı sıra meslek seviyenizi yükselttiğinizde belli bir miktarda genel tecrübe puan ıda kazanıyorsunuz.