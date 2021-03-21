Son dönemde tweetlerden videolara, hatta tuvalet kağıtlarına kadar hemen her şey NFT olarak satışa çıkıyor. Hatta satışa çıkmamış şeyler için de satın alma isteği sunmak mümkün. Bazı tweetler ise kesinlikle diğerlerinden daha çok talep görecektir.

Dijitalleşmenin en son ürünlerinden biri olan NFT, kısa sürede büyük bir sükse yapmayı başardı. İlk Tweet için 2,5 milyon dolar teklif edildi. Çeşitli görseller, videolar, tuvalet kağıtları gibi birbirinden farklı pek çok şey NFT ile satılabiliyor.

Bugüne kadar belki de milyarlarca tweet atılmış olan Twitter'da bazı gönderiler ama aldıkları beğeni sayısıyla ama dönemsel önemleriyle geri kalan hemen hemen tüm tweetlerden ayrışmayı başarıyor. Satılması halinde ciddi paralar kazandırabilecek bazı gönderileri derledik.

Tarihin en meşhur selfiesi

Ellen DeGeneres tarafından Oscar ödül töreninde paylaşılan bu gönderi o dönemde oldukça popüler olmuş ve tüm zamanların en çok retweet edilen gönderileri arasına girmeyi başarmıştı. Aslında Galaxy Note 3 virali olan bu tweet ciddi rakama alıcı bulabilir.

Obama'nın Mandela alıntısı

"Hiç kimse teninin rengi, geçmişi ya da dini nedeniyle başka bir insandan nefret ederek doğmaz" anlamına gelen bu söz aslında Nelson Mandela'ya aittir. Obama'nın yaptığı bu alıntı da özellikle ABD'de oldukça popüler.

Black Panther'e veda

ABD başta olmak üzere dünya çapında siyahilerin idolü haline gelen Marvel kahramanı Black Panther'i beyaz perdede Chadwick Boseman canlandırmıştı. Ünlü oyunu kanserden dolayı çok genç yaşta hayatını kaybetmişti.

BTS'in sevinci

Güney Koreli popüler K-Pop grubu BTS, dünyanın dört bir yanında hayranlara sahip. Grubun Grammy sevinci en çok beğeni alan gönderilerden de biri. Haliyle NFT'ye çevirilmesi halinde popüler olması için gereken her şeye sahip.

Chester Bennington

Hayatını kaybeden Linkin Park solisti Chester Bennington için grubun resmi hesabından yapılan paylaşım, özellikle grubun hayranları tarafından sıklıkla paylaşılıyordu. Bu gönderide de büyük bir NFT potansiyeli var.

Amerika'da yeni bir gün

ABD'de Trump'ın kaybettiği olaylı seçim sürecinin ardından Beyaz Saray'daki dönemi başlayan ABD Başkanı Joe Biden tarafından gönderilen ilk Tweet bu olmuştu. Özellikle bir yardım kampanyası haline gelmesi durumunda bu gönderi çok ciddi meblağlara alıcı bulabilir.

Yaşımız ortaya çıktı

"Hey millet, yaşlı hissetmek ister misiniz?

40 oldum.

Bir şey değil."

Macaulay Culkin tarafından yapılan bu paylaşım adeta zamanın nasıl da su gibi akıp geçtiğini gösteriyor.

Maske takmayana düzenleme butonu yok

"Herkes maske taktığında düzenleme butonunuz olabilir" Twitter'ın dünya çapında maske takılması için yaptığı dikkat çekici çağrısı. Malum, insanlar yıllardır Twitter'ın bir gönderi düzenleme butonu koymasını bekliyor.

Denedi ve başardı

NBA oyuncularından CJ McCollum, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla geçmişte yaptığı bir açıklamaya dair detayları aydınlatımıştı. O gönderinin altına gelen cevaplardan biri, Jennifer Williams adlı bir kadından gelen "Bir play off maçı kazan öyle konuş" idi. CJ McCollum da "Deniyorum Jennifer" anlamına gelen bu gönderiyi paylaştı. Adına Tshirtler bile basılan söz o kadar popüler oldu ki, McCollum ve takımı kazandığı ilk play off maçı galibiyetini Jennifer'e adadı.

Sizce bu listede başka hangi tweetler yer almalı? Hangi Türkçe tweetler NFT olarak satışa çıkarsa büyük meblağlara satılır? Yorumlarınızı bekliyoruz.