Nike, İş Başı Yapacak Çalışanlarına Bir Hafta İzin Verecek

Popüler spor giyim markası Nike, Eylül ayında iş başı yapacak olan çalışanlarına bir haftalık 'kafa izni' verecek. Şirket, bununla çalışanların zihinsel sağlığını desteklemek istiyor.

ABD merkezli spor giyim markası Nike, çalışanlarına pandemi sonrasında Eylül ayında işe dönmeden önce bir haftalık 'kafa izni' verileceğini açıkladı. Şirket, bu sayede çalışanların zihinsel sağlığını desteklemeyi amaçlıyor.

Nike'nin Oregon'daki merkez ofisi yöneticisi Matt Marrazzo, çalışanların bu zamanı stres atmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek için kullanmasını tavsiye etti. Firmanın konuyla ilgili açıklamasında "Dinlenmek ve iyileşmek için bu ek iznin tadını çıkarın." İfadeleri yer almakta.

'İşler akıl sağlığına öncelik verilerek de yapılabilir'

Marrazzo, 2020 yılının pandemi şartlarında çok zor geçtiğini şu sözleriyle ifade etti: "Eşi benzeri görülmemiş bir (belki de iki) yılın ardından dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak iyi performans göstermek ve akıl sağlığını korumada kilit bir role sahip. Bu ekip için sadece bir hafta izin anlamına gelmiyor. Bu, akıl sağlığını öncelik hâline getirerek de işlerin yapılabileceğinin göstergesidir."

Çevrim içi flört uygulaması Bumble ve iş dünyasının popüler platformu LinkedIn de daha önce çalışanlarına iş başı yapmadan önce birer haftalık izin verilmesini içeren çalışmalarda bulunmuştu.