Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Nike, Daha Az Yorularak Daha Hızlı Yürüyebileceğiniz Motorlu Ayakkabı Teknolojisini Tanıttı

Nike, ayakkabı sektöründe dengeleri değiştirecek yeni teknolojisi Project Amplify'ı duyurdu. Bu teknoloji, bir ayakkabıyı motor ile destekliyor. Böylelikle sıradan bir tüketici, bir yere çok daha hızlı, çok daha az efor sarf ederek gidebilecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Nike, dünyada ilk dediği yeni bir ayakkabı tanıttı. "Project Amplify" olarak isimlendirilen bu teknoloji, tüketicilerin daha uzağa daha hızlı bir şekilde gitmelerini kolaylaştırıyor. Üstelik bu süreçte daha az enerji harcanması sağlanıyor. Gelin hep birlikte Nike'ın yeni teknolojisine yakından bakalım.

Nike Project Amplify, oldukça gelişmiş bir teknolojinin ürünü. Öyle ki bu sistemde bir yürüyüş/koşu ayakkabısı, hafif ama yüksek güçlü bir motor, şarj edilebilir batarya ve mekanik sistem bulunuyor. Robotik firması Dephy ile yapılan iş birliğinin sonucunda ortaya çıkan yeni teknoloji, henüz tüketicilerle buluşmaya hazır olmasa da büyük ilgi çekecek gibi görünüyor.

Nike Project Amplify nasıl çalışıyor?

Başlıksız-1

Nike'ın yeni teknolojisi, yürüyüş veya koşu yapan bir tüketiciyi desteklemeye odaklanıyor. Aktif olarak çalışan motor, "çekme/kaldırma" etkisi yaratıyor. Bu etki, adımların daha verimli hâle gelmesini, yani daha az yorulmanızı sağlıyor. Bilek destek mekanizmasını isteğe bağlı olarak kullanacağınız ayakkabı, yokuş yukarı çıkarken sanki düz bir yolda yürüyormuş hissi yaşamanızı, dolayısı ile daha az yorulmanızı sağlayacak.

Bu ayakkabı kimler için uygun?

Başlıksız-1

Nike'ın yeni ayakkabısı, profesyonel sporcular için tasarlanmadı. Bu ürünün hedef kitlesi, doğrudan biziz. Yani sıradan, profesyonel olarak spor yapmayan ancak yürümek durumunda olan kişiler. Şirkete göre Project Amplify teknolojisi sayesinde herkes, daha az yorularak daha uzun mesafe yürüyebilecek.

Teknoloji neden önemli?

Nike, yıllar boyunca özel teknolojilere sahip ayakkabılar üretti. Ancak bu ayakkabılarda daha çok pasif teknolojiler vardı. Project Amplify ise batarya ve motor sistemi ile aktif bir teknoloji olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu da teknolojiyi önemli hâle getiriyor. Zira ilerleyen yıllarda bu tür ürünlerin çoğaldığını görebiliriz.

Başlıksız-1

Fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere Project Amplify, yapısı açısından oldukça farklı olacak ve bu da yürüyüş alışkanlıklarımızı değiştirecek. Ancak burada şöyle bir detay var; firma, geliştirdiği teknolojide kullandığı batarya ve motor gibi parçaların ağırlıklarına ilişkin bir şey söylemedi. Teknik detaylar henüz kısıtlı.

Project Amplify ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

Nike tarafından yapılan açıklamaya göre Project Amplify destekli ayakkabılar, birkaç yıl sonra tüketicilerle buluşacak. Ürünün fiyatı da o dönemlerde belli olacak. Şirket, teknolojinin hazır hâle gelmesi ile bir lansman düzenleyeceğini ve o lansmanda Project Amplify ile ilgili tüm bilgileri paylaşacağını söylüyor.

Peki siz Nike Project Amplify teknolojisini nasıl buldunuz? Bu tarz bir ayakkabı kullanmak ister miydiniz?

