Nike'tan Paralel Evren Temalı Yeni Reklam Filmi [Video]

Nike, Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala geçmişin ve günümüzün efsanelerini bir araya getiren bir reklam yayınladı. Paralel evren temalı reklam filmi genç Ronaldinho ile Mbappe'yi, Cristiano Ronaldo ile Brezilyalı Ronaldo'yu karşı karşıya getirmek gibi fazlasıyla heyecan verici sahnelere sahip.

Spor dünyasının dev ismi Nike, 2022 FIFA Dünya Kupası Katar’ın başlamasına sadece birkaç gün kalmışken yeni bir reklam paylaştı. Dört buçuk dakikalık süresiyle aslında kısa bir film tadında olan reklam, sosyal medyada viral oldu.

Nike’ın reklamını viral yapan etmen ise reklamın kalitesi ve senaryosuydu. Paralel evren temasıyla 12 dünya devi futbolcuyu 'en iyi dönemlerinde' bir araya getiren şirket, Marvel ile büyük popülerliğe ulaşan ‘multiverse’ kavramını farklı bir boyuta taşıdı.

Nike tarafından yayınlanan ‘Footballverse’ reklamı:

Reklamda futbol efsaneleri Ronaldinho ve Ronaldo Nazário gibi isimler, günümüzün en iyi futbolcuları arasında yer alan Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle karşı karşıya geliyordu. Efsane isimler, aynı zamanda özel efekt ile gençleştirilmiş olarak karşımıza çıktı.

Nike’ın reklamı, sosyal medyadan çoğunlukla olumlu yorumlar topladı:

Bazı kullanıcılarsa reklamda ‘Neden Messi yok?’ sorusunu sordu:

Bu sorunun cevabı pek çok kişi tarafından biliniyor olsa da, bilmeyenler için açıklamakta fayda var. Messi, 2006’dan beri Nike’ın en büyük rakibi Adidas’ın sözleşmeli sporcusu olarak kariyerine devam ediyor. Dolayısıyla Messi’nin bir Nike reklamında oynaması, sözleşme iptal edilmeden ya da Nike ile Adidas arasında özel bir anlaşma yapılmadan pek de mümkün değil.

Adidas ise şöyle bir reklam paylaşmıştı: