Nike'ın "Just Do It" Sloganının Arkasındaki İsim Öldü

Reklamcılık tarihinin en güçlü sloganlarından biri olarak nitelendirilen Nike'ın Just Do It sloganının mucidi David Kennedy, 82 yaşında hayata veda etti.

ABD merkezli Wieden+Kennedy adlı reklam şirketinin ortak kurucularından David Kennedy, 1988 yılında Nike'ın ilk televizyon reklamı için ortağı Dan Wieden ile birlikte "Just Do It" sloganını bulan isim olmuştu. O yıldan itibaren sadece markanın değil aynı zamanda tüm reklam sektörünün en etkili sloganlarından biri haline gelen bu slogan, Wieden'ın açıklamalarına göre bir idam mahkumunun ölmeden önce söylediği sözlerden ilham alınarak ortaya çıkmış. Kennedy, birçok başarılı işin altına imzasını atmıştı Sadece Nike ile birlikte değil, çalıştığı diğer işlerde de reklam sektöründe ne kadar başarılı olduğunu kanıtlayan David Kennedy, aynı zamanda Spike Lee ve Michael Jordan'ın yer aldığı reklam filmlerinin de altına imzasını atmıştı. 82 yaşında hayatını kaybeden David Kennedy'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. 1993'ten beri emekliliğe ayrılan ancak öldüğü güne kadar sektörde aktif olmaya devam eden Kennedy'nin ölümünün ardından Wieden+Kennedy şirketi, adını büyük iş insanının ölümünün anısına sadece "Kennedy" olarak değiştirdi.

Kaynak : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/nike-slogan-david-kennedy-death-b1938066.html

