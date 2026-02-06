Dün Akşamki Nintendo Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar

Nintendo, çok beklenen Şubat ayı Direct etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte birçok yeni oyun duyuruldu.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Nintendo, düzenli olarak kullanıcılarıyla yeni duyurularını paylaştığı “Direct” etkinlikleri gerçekleştiriyordu. Dün akşam da şirketin ortaklarıyla birlikte Switch konsollara gelecek yeni oyunları ve yenilikleri içeren bir Nintendo Direct Partner etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 32 dakika süren etkinlik boyunca Switch 2 konsoluna gelecek birçok yeni oyun hakkında duyurular yapıldı. Biz de etkinlikte gösterilen en önemli duyuruları sizler için derledik. Gelin Nintendo Direct’te duyurulan oyunlara bakalım.

Orbitals

80'lerin anime tarzından esinlenen ve eşli oynanabilen bir oyun olan Orbitals, etkinlikte gösterildi ve fragman paylaşıldı. Oyun, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Nintendo Switch 2'ye özel olarak çıkacak.

Fallout 4: Anniversary Edition Switch 2'ye geliyor

Bethesda birçok oyununu Switch 2 konsoluna getireceğini duyurdu. Efsane yapım Fallout 4: Anniversary Edition da bunların ilki olacak. Oyun 24 Şubat'ta Switch 2'ye geliyor.

Paranormasight: The Mermaid's Curse

Hafızasını kaybetmiş bir kız, gizemleri araştıran yabancılar ve cinayetleri inceleyen bir ev hanımı olarak nitelendirilen hikâye odaklı Paranormasight: The Mermaid's Curse, bu yılın sonlarında çıkış yapacak.

Tokyo Scramble

Tokyo'nun altında tehlikeler ve dinozorlarla dolu bir dünyanın yattığı ilginç bir yapım olan Tokyo Scramble, 11 Şubat'ta çıkacak. Oyun, GameShare özelliğine de sahip olacak ve dört oyuncuya kadar birlikte oynama imkânı sunacak.

Valheim Switch 2'ye geliyor

Hollow Knight Switch 2'ye geliyor

Final Fantasy 7 Rebirth, 3 Haziran'da Switch 2'ye geliyor

eFootball Kick-Off yılın 3'üncü çeyreğinde Nintendo Switch'te sunulacak

Captain Tsubasa 2: World Fighters

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, 18 Haziran'da çıkacak

Indiana Jones and the Great Circle, 12 Mayıs'ta Switch 2 için de geliyor

Pragmata

Turok Origins

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Switch 2'ye geliyor

Resident Evil Requiem, 27 Şubat'ta Switch'e geliyor