Dün Akşamki Nintendo Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Nintendo, düzenli olarak kullanıcılarıyla yeni duyurularını paylaştığı “Direct” etkinlikleri gerçekleştiriyordu. Dün akşam da şirketin ortaklarıyla birlikte Switch konsollara gelecek yeni oyunları ve yenilikleri içeren bir Nintendo Direct Partner etkinliği gerçekleştirildi.
Yaklaşık 32 dakika süren etkinlik boyunca Switch 2 konsoluna gelecek birçok yeni oyun hakkında duyurular yapıldı. Biz de etkinlikte gösterilen en önemli duyuruları sizler için derledik. Gelin Nintendo Direct’te duyurulan oyunlara bakalım.
Orbitals
80'lerin anime tarzından esinlenen ve eşli oynanabilen bir oyun olan Orbitals, etkinlikte gösterildi ve fragman paylaşıldı. Oyun, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Nintendo Switch 2'ye özel olarak çıkacak.
Fallout 4: Anniversary Edition Switch 2'ye geliyor
Bethesda birçok oyununu Switch 2 konsoluna getireceğini duyurdu. Efsane yapım Fallout 4: Anniversary Edition da bunların ilki olacak. Oyun 24 Şubat'ta Switch 2'ye geliyor.
Paranormasight: The Mermaid's Curse
Hafızasını kaybetmiş bir kız, gizemleri araştıran yabancılar ve cinayetleri inceleyen bir ev hanımı olarak nitelendirilen hikâye odaklı Paranormasight: The Mermaid's Curse, bu yılın sonlarında çıkış yapacak.
Tokyo Scramble
Tokyo'nun altında tehlikeler ve dinozorlarla dolu bir dünyanın yattığı ilginç bir yapım olan Tokyo Scramble, 11 Şubat'ta çıkacak. Oyun, GameShare özelliğine de sahip olacak ve dört oyuncuya kadar birlikte oynama imkânı sunacak.