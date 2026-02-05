PlayStation'da 'Eleştirmenlerin Seçimi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 23 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation Store'da 'Eleştirmenlerin Seçimi' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yeni yılın ilk indirimi olan "Eleştirmenlerin Seçimi" indirimleri başlamış durumda.

Eleştirmenlerin Seçimi indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation 'Eleştirmenlerin Seçimi' indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Forza Horizon 5 1.541 TL 924,60 TL (-%40) NBA 2K26 2.900 TL 870 TL (-%70) Split Fiction 1.800 TL 1.350 TL (-%25) EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL (-%60) Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20) Battlefield 6 2.900 TL 1.885 TL (-%35) Grand Theft Auto V 1.399 TL 699,50 TL (-%50) Borderlands 4 2.900 TL 2.030 TL (-%30) DOOM: The Dark Ages Premium Edition 3.280 TL 1.082,40 TL (-%67) F1 25 2.900 TL 1.160 TL (-%60) Dying Light: The Beast 2.799 TL 2.099,25 TL (-%25) Assassin's Creed Shadows 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) Marvel's Spider-Man 2 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) Red Dead Online 699 TL 349,50 TL (-%50) Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75) Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.559,20 TL (-%20) Gran Turismo 7 1.999 TL 999,50 TL (-%50) It Takes Two 1.499 TL 299,99 TL (-%80) UFC 5 2.900 TL 435 TL (-%85) Kingdom Come: Deliverance II 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)

PlayStation 'Eleştirmenlerin Seçimi' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.