Yanlışlıkla nişanlısının Red Dead Redemption 2 kaydını silen adamın yardımına oyunun başrolü "Arthur Morgan" koştu

Red Dead Redemption 2 oynayan bir oyuncu, nişanlısının oyunda üçte ikiye kadar ilerlediği kayıt dosyasını yanlışlıkla sildi. Hatasını telafi etmek isteyen adam, Arthur Morgan’ın seslendirme sanatçısı Roger Clark’a 159 dolar ödeyerek özür videosu hazırlattı. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Yanlışlıkla nişanlısının Red Dead Redemption 2 kaydını silen adamın yardımına oyunun başrolü "Arthur Morgan" koştu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Red Dead Redemption 2 gibi devasa bir açık dünya oyununda kayıt dosyasının silinmesi, çoğu oyuncu için küçük çaplı bir felaket demek. İşte tam olarak böyle bir olay yaşandı ve internet kısa sürede bu hikâyeyi konuşmaya başladı.

İddiaya göre bir oyuncu, nişanlısının RDR2’deki kayıt dosyasını “yanlışlıkla” sildi. Üstelik bu sıradan bir başlangıç kaydı da değildi. Nişanlısı oyunu yaklaşık üçte iki oranında tamamlamış, onlarca saatini harcamış ve hikâyede mümkün olan en etik kararları almaya özen göstermişti.

“Bu Yıkıcı Kayıp İçin Birkaç Destek Sözü Söyler misiniz?”

Hatasının farkına varan oyuncu, klasik bir “özür dilerim” demenin yeterli olmayacağını anlamış olacak ki farklı bir yola başvurdu. Red Dead Redemption 2’de Arthur Morgan karakterine hayat veren Roger Clark’a Cameo adlı uygulama üzerinden özel bir video siparişi verdi.

İstek açıklamasında Clark’tan, “bu yıkıcı kayıp için birkaç destek sözü söylemesini” ve nişanlısına onun adına üzgün olduğunu iletmesini istedi. Kısacası Arthur Morgan’dan resmi bir özür mesajı talep edildi.

Clark da bu isteği sosyal medya hesabında paylaşarak, “Hepimiz bu zavallı kıza pozitif enerjiler gönderelim. En azından adam ne yaptığını biliyor.” ifadelerini kullandı. Bu özel özür videosunun bedelinin ise yaklaşık 159 dolar olduğu belirtiliyor.

Red Dead Redemption

