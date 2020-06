No Time to Die'dan Büyük Bir Spoiler Ortaya Çıktı

Daniel Craig’in son kez James Bond’a hayat vereceği No Time to Die filminden büyük bir spoiler ortaya çıktı. Spoiler’ın kaynağıysa eBay’de yer alan No Time to Die’a ait bir doküman.

James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die’a ait bir çağrı kağıdı (hangi oyunculara hangi sahnede ne zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten liste), filmle ilgili büyük bir spoiler’ın ortaya çıkmasına neden oldu. eBay’de ortaya çıkan bu kağıtlardan bir tanesi, Lea Seydoux’nun canlandırdığı Bond’un sevgilisi Dr. Madeleine Swann içerisinde yer aldığı, geçtiğimiz sene İtalya’nın güneyinde çekilen bir sahneye aitti. Not: Haberinden bundan sonraki kısmı No Time to Die ile ilgili spoiler içermektedir. Ortaya çıkan doküman hangi bilgileri içeriyor? Ortaya çıkan dokümana göre bu sahnede; Lashana Lynch’in canlandırdığı Nomi adında bir ajan ve James Bond’ın kızı Mathilde yer alıyor. Dokümanda, Nomi’nin Madeleine ve Mathilde’ya arka plandaki bir adada güvenlikleri için rehberlik ettiğinden bahsediliyor. The Mirror’a konuşan kaynağa göre bu, Daniel Craig tarafından canlandırılan James Bond’un bir baba olarak ne kadar yaşlandığının gösterilmesinde yardımcı olacak. Bond’un baba olması, drama ve hikâyenin gelişimi açısından yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayacak. Sette çekilen fotoğraflarda mavi tulum giyen küçük bir kız görülüyordu ancak bunun Mathilde olup olmadığı henüz belli değil. İLGİLİ HABER Aston Martin, James Bond'un Efsane Aracını Yeniden Üretecek No Time to Die, Daniel Craig’i James Bond olarak beyaz perdede son görüşümüz olacak. Filmde Craig’in yanı sıra Lea Seydoux, Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw ve Jeffrey Wright gibi isimler yer alacak. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen film, ülkemizde 13 Kasım 2020’de vizyona girecek.

Kaynak : https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/james-bond-daughter-no-time-to-die-daniel-craig-a9554281.html

