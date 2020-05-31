Aston Martin, 1960'ların gözdesi DB5'lerin devamı DB5 Goldfinger Continuation modelleri üretecek. Sınırlı sayıda alıcı ile buluşacak yeni-klasiklerin casus özellikleri heyecan verici.

Newport Pagnell'den ünlü İngiliz otomobil devi, 1960'ların ünlü modeli DB5’i sınırlı sayıda tekrar ürettiklerini açıkladı. Filmin hayranları arabayı hemen tanımıştır. DB5, James Bond’un meşhur arabası. Ünlü model, resmi olarak Aston Martin DB5 Goldfinger’ın devamı olarak biliniyor.

Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation Nedir?

DB5 Goldfinger, Aston Martin’in DB4 GT Zagato Continuation ile başlayan ‘devam programı’ serisinin en sonuncusu. Serinin bir otomobilini üretmek, araç başına 4.500 saat sürüyor. 25 adet yeni/ klasik DB5 otomobiller yüksek kalite standartlarına göre üretildi. Aston Martin bu model için, eski dünya işçiliğini modern mühendislik ile harmanladıklarını söylüyor.

Sadece 25 şanslı kişi 007 özelliklerine sahip olacak

Arka yapay sis dağıtım sistemi, simüle edilmiş arka yağ tabakası dağıtım sistemi ve ön ve arka döner plakalar; tıpkı James Bond’da olduğu gibi. Simüle edilmiş makineli tüfek, kurşun geçirmez arka kalkan, simüle edilmiş lastik dokusu ve isteğe bağlı çıkarılabilir bir yolcu koltuğu gibi birçok 007 özelliği de yolda.

İçerisinde ise simüle edilmiş bir radar ekran izleyici harita, telefon, koltuk altı gizli silahlar / depolama alanı ve alet aktivasyonu için uzaktan kumanda var. Aston Martin Works Başkanı Paul Spires, “Dünya çapında 25 çok şanslı alıcı için, belki de şimdiye kadar yapılmış en çok arzu edilen oyuncakları yapıyoruz.” dedi.

Şık araçların tümü, bir düzineden fazla Bond filminde çalışmış, özel efekt süpervizörü Chris Corbould OBE ile birlikte geliştirildi.

Motor ve Araç Özellikleri

Tüm DB5 Goldfinger Continuation modelleri aynı dış renge sahip; tıpkı orijinalinde olduğu gibi, gümüş Huş ağacı. 1960'ların klasikleri gibi, otantik bir DB5 yumuşak çelik şasi yapısının etrafını alüminyum dış gövde panelleri sarıyor. Kaputun altında, tek başlıklı, üç SU karbüratörlü ve yağ soğutuculu, 290 bhp'ye kadar çıkabilen 4.0 litrelik doğal emişli sıralı altı silindir bulunuyor.

Motor, manuel beş vitesli ZF ve kilitli diferansiyel eşleştirilmiş. Frenleme, eski usül servo destekli hidrolik Girling tipi çelik disk frenler tarafından gerçekleştiriliyor. Süspansiyon, önünde bir viraj denge çubuğu bulunan ve canlı bir arka akslı bobin üstü yay tasarımına sahip.

Aston Martin bunun eksiksiz ve dinamik bir paket olduğunu söylüyor.

Kimler bu arabaya sahip olabilecek?

Öncelikle belirtmek gerekir ki; merakla beklenen bu yeni modelin trafikte kullanımı yasak. Araçların teslimatları 2020’nin ilerleyen günlerinde vergiler hariç 3.4 milyon dolar karşılığında başlayacak! Araçların yeni sahipleri merakla bekleniyor.