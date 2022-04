“Herkes bir gün yazılımcı olacak” sloganıyla yola çıkan Xpoda, günümüzün yükselen trendi “No Code” teknolojisi sayesinde, ilgilenen herkese yazılım geliştirme yetkinliği kazandırmaya devam ediyor.

Xpoda Akademi; bugüne kadar lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve profesyonelleri hedefleyen farklı formatlarda birçok eğitim düzenleyerek son 5 yıl içinde 1000’e yakın katılımcıya no code eğitimleri verdi. Türkiye’de sınıf eğitimleri, üniversite ve liselerde gerçekleşen dönemlik dersler ve online eğitimler düzenleyen Xpoda, University of South Carolina işbirliğiyle ABD’de master öğrencilerine no code dersi vermeye devam ediyor.

Xpoda Akademi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en köklü no code etkinliği olan NoCodeCamp ile yeni mezunların iş hayatına dahil olmasını kolaylaştırmak ve no code geliştiriciler yetiştirmek hedefleniyor.

Bugüne kadar NoCodeCamp etkinliği ile 250’den fazla kişiye “Giriş Seviye No Code Eğitimi”, 50’den fazla kişiye “İleri Seviye No Code Eğitimi” verildi. Dokuzuncusu planlanan NoCodeCamp ile onlarca genç mezun farklı firmalarda no code geliştirici göreviyle çalışma fırsatı yakaladı. Birçok firma kendi yazılım süreçlerini geliştirmek ya da müşterilerine hızlı çözüm üretebilmek amacıyla no code eğitimine dahil oldu.

14. NoCodeCamp 14 Kasım 2021 tarihinde Xpoda ofisinde gerçekleştirilecek. No Code ile tanışmak, Xpoda No Code Platform sayesinde hızlı yazılım geliştirmeyi deneyimlemek ve fikrinizi beklemeden hayata geçirmek için 14. NoCodeCamp’e katılabilirsiniz:

https://www.xpoda.com/tr/nocodecamp-kayit/