Nokia, 8K çözünürlük ve düşük gecikmeli canlı akış sağlayan 5G destekli 360° kamerasını duyurdu.

Nokia, dünyanın ilk 5G 8K 360° kamerasını tanıttı. Nokia'nın yeni tanıttığı bu cihaz birçok zorlu koşula dayanabilecek şekilde üretildi.

Nokia, 2015 yılında tanıttığı Ozo VR kamerasıyla VR pazarına adım atmıştı. Ancak, 2017'de dijital sağlık teknolojilerine odaklanmak için bu pazardan çekildi. Şimdi ise yeni bir 5G 360° kamera ile yeniden sahneye çıkıyor.

Nokia 360° kameranın özellikleri

Yeni kamera Nokia 360 Kamera olarak adlandırılıyor ve 8K çözünürlükte video ve mekansal ses ile düşük gecikmeli canlı akış yapabiliyor. 5G, Wi-Fi ve Ethernet gibi çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip olan cihazın sadece Wi-Fi modeli en uygun seçenek olarak sunuluyor. Ancak bu endüstriyel cihaz, biz "sıradan tüketiciler" için pahalı olabilir.

Nokia 360 Kamera, IP67 su geçirmezlik derecesine ve darbelere karşı dayanıklılık özelliklerine sahip. Ayrıca siber güvenlik yazılımı ve yerleşik güvenlik donanımı ile farklı türdeki tehlikelere karşı da koruma özelliği de mevcut.