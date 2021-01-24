Nokia'nın Kısa Süre İçerisinde Çıkaracağı 3 Telefon

Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi HMD Global'ın kısa bir süre içerisinde üç yeni Nokia cihazı satışa sunacağı ifade edildi. Ayrıca çıkacak olan bu telefonlarla ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasında biraz geride kaldığı için kepenk kapatan ve daha sonra Android işletim sistemiyle sahnelere geri dönüş yapan Nokia'nın, önümüzdeki birkaç ay içerisinde üç yeni telefon çıkaracağı iddia edildi.

Şirketin çıkaracağı bu üç yeni cihazdan ilkinin Nokia 1.4 olabileceği ifade ediliyor. Diğer cihazların ise 5G bağlantı desteği bulunan Nokia 6.3 / 6.4 ve Nokia 7.3 / 7.4 olacağı belirtiliyor. Bu telefonlar, 2021'in ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinin başında kullanıcılara sunulacak.

Nokia'nın çıkaracağı 3 yeni telefon

Nokia 1.4

Giriş sınıfında yer alacak olan Nokia 1.4, HD+ bir ekran çözünürlüğüne sahip olacak. Dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak olan telefon; 1 GB RAM, 4.000 mAh batarya ve çift arka kamerayla birlikte gelecek. Android 10 işletim sistemine sahip olacak olan cihazın 100 eurodan daha ucuz olacağı belirtiliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 6,5 inçlik HD+ LCD bir ekranla gelecek. Telefonun ekranındaki damla çentik, selfie kamerasına ev sahipliği yapacak. 16 GB depolama alanına sahip olacak olan telefonun depolama kapasitesi microSD kart ile artırılabilecek.

Telefonun arka tarafındaki ana kamera 8 MP, ikincil kamera ise 2 MP değerinde olacak ve bu iki kameraya LED flaş eşlik edecek. Telefonun ön tarafında yer alan selfie kamerası da 5 MP olacak. Ayrıca parmak izi okuyucu sensörün yer alacağı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunacak. Telefonun boyutu ise 166,42 x 76,72 x 8,70 mm olacak.

Nokia 6.3 / 6.4 5G

Şirketin elinden çıkacak olan bir diğer cihaz, 5G bağlantı desteğine sahip Nokia 6.3 / 6.4 olacak. 2021'in ilk ya da ikinci çeyreğinde çıkması beklenen telefonun, gücünü Snadragon 480 SoC'den alması bekleniyor.

Arka tarafında 4 kameranın yer almasına muhtemel gözle bakılırken yapılandırma konusunda iki ihtimal bulunuyor. Bunlardan ilki, ana kameranın 48 MP olacağı yönündeyken diğerinde kamera kapasiteleri şu şekilde sıralanıyor: 24 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü. Ön tarafta ise 16 MP'lik selfie kamerası.

Nokia 7.3 / 7.4 5G

Şirketin çıkaracağı 5G bağlantı destekli ikinci cihaz Nokia 7.3 / 7.4 olacak. Şubat ya da mart ayı içerisinde çıkması beklenen cihaz, Snapdragon 690 SoC'den gücünü alacak. Telefonun RAM seçenekleri arasında 4 GB / 6 GB / 8 GB seçenekleri bulunurken depolama seçenekleri arasında 64 GB / 128 GB seçenekleri yer alacak.

6,3 inç FHD+ çözünürlüklü ekran, 90 Hz tazeleme oranına sahip olacak. Telefonun arka tarafında 48 MP ya da 64 MP'lik ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens bulunacak. Ön tarafta ise 24 MP'lik selfie kamerası yer alacak.