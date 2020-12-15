Nokia 5.4 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Nokia 5.4'ü tüketicilerin beğenisine sundu. Mütevazı özelliklere sahip olan telefon, uygun fiyatıyla da pek çok tüketicinin dikkatini çekebilir.

HMD Global, Nokia markasıyla piyasaya sürülecek yeni bir telefon duyurdu. Nokia 5.4 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, mart ayında duyurulan Nokia 5.3'ün gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bütçe dostu telefon arayışında olan tüketicilerin dikkatini çekecek türden bir cihaz olan Nokia 5.4, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Nokia 5.4, 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan delikli bir ekrana sahip. Telefonun arka kısmına parmak izi okuyucu sensör yerleştiren HMD Global, delikli ekrandaki 16 MP kameraya ise 2D yüz tanıma özelliği eklemiş durumda.

Nokia 5.4'ün tasarımı bu şekilde

Yeni Nokia 5.4, 8 çekirdekli Snapdragon 662 işlemciden güç alıyor. Bu gücü 6 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar da depolama alanıyla destekleyen cihaz, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için de microSD desteğine sahip. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun 2 yıl Android, 3 yıl da güvenlik güncellemesi alacağı açıkladı. Tüm bunlara ek olarak Nokia 5.4, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Telefonun arka kısmında, dairesel olarak yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP çözünürlük sunan ana kameraya ek olarak 5 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerasının bulunduğu Nokia 5.4, 4K çözünürlükte 30 fps video kayıtları yapabiliyor.

Nokia 5.4 teknik özellikleri

Ekran: 6,39 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel)

6,39 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB ya da 6 GB

4 GB ya da 6 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB (512 GB'ye kadar microSD)

64 GB ya da 128 GB (512 GB'ye kadar microSD) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 (Android One)

Android 10 (Android One) Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS + NavIC, USB Type-C

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Nokia 5.4'ün fiyatı, 189 euro (yaklaşık 1.800 TL + vergiler) olarak açıklandı. Önce Avrupa pazarında satışa sunulacak olan telefon, daha sonraki süreçte Hindistan gibi büyük pazarlarda da satışa sunulacak.