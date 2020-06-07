Call of Duty: Modern Warfare’in 4. Sezon Tarihi Ortaya Çıktı

Normal şartlarda 3 Haziran’da yeni sezona geçecek Call of Duty: Modern Warfare, son yaşanan olaylar nedeniyle yeni sezona daha geç girecekti. Yeni tarih konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da oyunun dosyalarını inceleyen bir kişi, yeni tarih hakkında ipucu buldu.

Günümüzün en popüler oyunları arasında yer alan Call of Duty: Modern Warfare ve battle-royale oyun modu Warzone, normalde 3 Haziran günü 4. sezona geçiş yapacaktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan olaylardan sonra Infinity Ward ve Activision, yeni sezonun çıkış tarihini erteleme kararı aldı.

Oyunun geliştiricileri yeni sezonun çıkış tarihini ertelediklerini açıkladıklarında sezonun ne zaman çıkacağıyla ilgili bir bilgi vermemişlerdi. Fakat Call of Duty: Modern Warfare’in dosyalarını inceleyen bir kişi, yeni sezon hakkında büyük bir ipucu edinmiş olabilir.

Yeni tarih ortaya çıktı:

Oyunun dosyalarını inceleyen kişi, Call of Duty: Modern Warfare’in 4. sezonunun 10 Haziran’da başlayacağına dair bir ipucu buldu. İpucu, Twitter üzerinde MW2 OG isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşıma göre yeni sezon, önümüzdeki çarşamba günü TSİ 09:00’da başlayacak.

Tabii oyunun yeni sezona ne zaman geçeceği konusunda hâlâ ne Infinity Ward ne de Activision tarafından bir açıklama gelmiş durumda. Dolayısıyla MW2 OG isimli bu kullanıcı tarafından paylaşılan bilginin ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz. Ancak son günlerde birçok şirketin oyun erteleme haberleriyle bu tarihi karşılaştırdığımızda bize oldukça olası duruyor.

Electronic Arts gibi birçok büyük oyun şirketi, bu hafta için planladıkları tüm etkinlikleri önümüzdeki haftaya ertelemişti. Call of Duty: Modern Warfare’in yeni sezonunun çıkış tarihine ve iddia edilen tarihe baktığımızda arada yine 1 haftalık bir erteleme görüyoruz.

Yine de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken Call of Duty: Modern Warfare’in yeni sezonunun çarşamba günü kesin olarak başlayacağını söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu iddialara tamamen inanmamak gerekiyor.