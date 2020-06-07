VALORANT’a Yakında Ölüm Maçı Modu Gelebilir

VALORANT’a gelen yeni Spike’a Hücum modu ve oyunun geleceği hakkında bir yazı paylaşan VALORANT ekibi, ölüm maçı modunun oyuna gelebileceğini söyledi. Ekip, bu oyun moduna izin verecek teknolojiyi geliştirmeye başladıklarını belirtti.

League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games, geçtiğimiz günlerde yeni FPS oyunu VALORANT’ın kapalı beta sürecini sonlandırarak tüm oyunculara açmıştı. Oyun, kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya başladı. VALORANT daha yeni çıkmış olsa da Riot, oyunun geleceği hakkında ufak bir ipucu verdi.

Günümüzde çevrimiçi olan birçok FPS oyununda oyuncuların birbirlerini öldürerek takımca en yüksek skor elde etmeye çalıştıkları ölüm maçı bulunuyor. VALORANT’ı oynamaya başlayan oyuncularsa bu mod olmadığından dolayı zaman zaman eksiklik hissediyorlar. İşte o eksikliği hissedenlere VALORANT ekibinden yanıt geldi.

Ölüm maçı modu gelecek:

Oyuna yeni gelen Spike’a Hücum oyun moduyla ilgili bir yazı yayınlayan VALORANT ekibi, ilerleyen zamanlarda oyuna ölüm maçı modunun geleceğine dair ipuçları verdi. Ekip, oyunculardan ölüm maçı moduna dair birçok istek aldıklarını belirtti. Bununla birlikte bu mod için gerekli olan teknolojiyi geliştirmeye başladıklarını da ekledi. Ancak ekip, oyun modu için herhangi bir tarih veremeyeceklerini de ifade etti.

Oyuna gelecek yeniliklerden bahseden VALORANT ekibi, eklenecek oyun modlarının yalnızca bununla da sınırlı kalmayacağını söyledi. Ekip, daha birçok oyun modunun prototip aşamasında olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncuların oyunda görmek istedikleri oyun modlarını kendilerine herhangi bir platform üzerinden de belirtmelerini rica etti.

VALORANT ekibinin yaptığı açıklama bir de yeni eklenen Spike’a Hücum modunun geleceğinden bahsedildi. Bu oyun modunun klasik oyun moduna göre daha kısa sürdüğünü belirten ekip, maalesef oyun modunu sevenleri üzecek bir haber verdi. Ekip, Spike’a Hücum oyun modunun şu anlık yalnızca betada bulunacak bir mod olduğunu düşündüklerini belirtti.

VALORANT ekibi, paylaştıkları yazıda oyunun sürekli evrilecek modlara sahip bir ekosisteme sahip olacağını beklediklerini söyledi. Ekip, oyuncuların uzun süre oynayabilecekleri kalıcı oyun modlarıyla birlikte sürekli değişen özgün modlar ve hatta biraz ‘manyak’ olacak ve yalnızca belirli bir süre oynanabilecek modlar istediklerini de ekledi.