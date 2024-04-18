Modüler ve özelleştirilebilir koltuklar üreten Normod, koltuk seçme sürecini daha önce hiç olmadığı kadar basit hale getirecek konfigüratörünü tanıttı. Bu konfigüratör, kullanıcıların koltuklarını daha doğru ve pratik bir şekilde seçmelerine yardımcı oluyor.

Normod markasını öne çıkaran yönü olan modülerlik, kullanıcılara farklı boyutlarda koltuk parçaları sunarak ihtiyaçlarına göre koltuk tasarımları oluşturma imkanı sağlıyor. Farklı parçalarla ve özelleştirme seçenekleriyle birlikte, küçük bir koltuk takımından geniş bir köşe koltuğa kadar milyonlarca kombinasyon yaratılabiliyor.

Kullanıcılar, Normod'un internet sitesinde en popüler modüler koltukları farklı boyutlarda ve kumaş seçeneklerinde filtreleyerek kendilerine en uygun ürünü bulabiliyorlar. Ancak milyonlarca kombinasyon şansı bulunduğundan en uygun modül kombinasyonunu bulmak ya da ihtiyaçlara göre en doğru şekilde planlamak zor olabiliyor.

Normod’un yeni konfigüratörü kullanıcılara neler sağlıyor?

Konfigüratör sayesinde kullanıcılar, ihtiyaç ve isteklerine göre diledikleri modülleri seçerek, hayallerindeki koltuğu desteğe ihtiyaç duymadan tasarlayabiliyorlar.

Konfigüratör, kullanımını ve tasarım sürecini kolaylaştıran yardımcı videolarla destekleniyor.

En çok satılan koltuk modelleriyle ya da yeni modüller ile özel tasarımlar oluşturulabiliyor. Normod’un kumaş ve ayak seçimi gibi özelleştirmeleri de konfigüratörün temel özellikleri arasında yer alıyor. İhtiyaçlara göre tasarıma aksesuarlar da eklenebiliyor.

Konfigüratör kullanıcılara koltuğun detaylarına, ölçülerine ve farklı açılarına bakma imkanı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca kumaş dokularını ve renklerini de yakından inceleyebiliyorlar. Farklı koltukların bir araya getirilebildiği platformda, koltuklar karşılaştırılabiliyor ve koltuk takımları oluşturulabiliyor. Tasarlanan ürünler e-posta adresine gönderilebiliyor ve satın alınabiliyor.

Gelecekte VR ile kullanım da mümkün olacak;

Normod’un konfigüratörü geliştirme süreci, koltuk seçimini daha basit ve kullanıcı dostu bir şekilde sunma hedefiyle başladı. Normod, konfigüratörü gerçek kullanıcılar ve showroom ziyaretçileriyle test etti.

Kullanıcıların zorlandıkları ve belirttikleri alanlar üzerinde iyileştirmeler yapıldı. Normod, gelecekte VR ile kullanım ve arka plan değişimi gibi özelliklerle bu deneyimi daha da geliştirmeyi planlıyor.

Showroom’larda kullanılmaya başlanan konfigüratör, ilerleyen günlerde Normod'un internet sitesinde de erişebilir olacak. Normod’un ürünlerini keşfetmek için internet sitesini ya da deneyim merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.