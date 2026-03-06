Kendine Özgü Tasarımlarıyla Büyüleyen Nothing Phone (4a) Serisi Tanıtıldı

Nothing, çok beklenen Phone (4a) serisi telefonlarını resmen tanıttı. İşte standart ve Pro'dan oluşan modellerin özellikleri ve fiyatları.

Sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız ülkemizde de faaliyet gösteren firma Nothing, çok beklenen lansmanını dün resmen gerçekleştirdi. Lansmanda şirketin büyük heyecanla beklenen telefonları Nothing Phone (4a) ve (4a) Pro modelleri resmen tanıtıldı. Her iki telefon da kendine has bir karaktere sahip.

Phone (4a), pil şeklinde arka kamera tasarımı, şeffaf görünümü ve delikli ekranıyla daha sade bir görünüme sahip. Phone (4a) Pro ise kamera modülünün üst kısmı kapladığı üçlü kamera kurulumuna sahip cesur ve yeni bir görünümle geliyor. Pro model, önceki nesildeki plastik çerçeveyi terk ederek metal bir tasarıma geçiyor. 7,95 mm ile daha ince olduğunu da söylemek gerek.

Karşınızda Nothing Phone 4a serisi

*Nothing Phone (4a)

Standart modelde 1224x2720 piksel çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında 4500 nit parlaklık sunan 6,78 inçlik OLED bir ekran bulunuyor. Pro modelde ise 144 Hz yenileme hızına sahip 5000 nit parlaklıklı 1260x2800 piksel çözünürlüklü 6,83 inçlik daha büyük bir OLED ekran görüyoruz.

*Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a), Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden güç alıyor ve 8/12 GB RAM 256 GB depolama ile geliyor. Nothing Phone (4a) Pro ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyi kullanıyor ve 8/12 GB ve 256 GB depolamayla geliyor.

Her iki telefonun da arkasında OIS özellikli 50 MP’lik ana, 3.5x optik zoom sunan 50 MP’’lik periskop telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Serideki iki telefon da 5080 mAh’lik 50W hızlı şarjı destekleyen bataryayla geliyor.

Nothing Phone (4a) teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, 1224x2720 piksel, 4500 nit, OLED İşlemci Snapdragon 7s Gen 4 RAM 8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5080 mAh (50W)

Nothing Phone (4a) fiyatı

Versiyon Fiyatı 8/128 GB 350 euro 8/256 GB 390 euro 12/256 GB 430 euro

Nothing Phone (4a) Pro teknik özellikleri

Ekran 6,83, 144 Hz, 1260x2800 piksel, 5000 nit, OLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5080 mAh (50W)

Nothing Phone (4a) Pro fiyatı