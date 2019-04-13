Android’in sevilen launcher uygulaması Nova Launcher, son güncellemeyle birlikte birçok yeni özelliği de beraberinde getirdi.

Google Play Store’da üçüncü parti launcher uygulamaları her geçen gün artsa da çok azı Nova Launcher kadar iyi ve popüler olmayı başarabildi. Nova Launcher; küçük boyutu, az bellek kullanımı ve sunduğu sayısız özellik sayesinde kullanıcıların gözbebeği haline geldi. Uygulama bu kadar sevilince uygulamanın sık sık güncellenmesi de kaçınılmaz oldu.

Kararlı v6.1.6 güncellemesi bugün Nova Launcher için yayımlandı. Uygulamanın getirdiği en önemli özelliklerden biriyse Google Keşfet sayfasındaki uzun zamandır beklenen karalık mod oldu. Google Pixel'lerde bulunan bu özellik Nova Launcher'ın beta sürümünde de test ediliyordu. Yeni kararlı sürümle birlikte özellik tam olarak launcher'a eklendi.

Karanlık modun yanı sıra ana ekrandan yanlışlıkla sildiğiniz ögeler için geri alma özelliği ve uygulamalara kaç adet bildirim geldiğini gösteren bir özellik getirildi. Tabii ki her güncellemeyle birlikte gelen hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri de uygulamanın bir parçası oldu.

Nova Launcher’ın en yeni sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.