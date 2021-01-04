Nova Launcher'ı baştan aşağı yenileyerek kullanıcı deneyimini iyileştiren Versiyon 7, beta olarak tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Ancak beta sürümde hala bazı kararlılık sorunları bulunuyor.

Android işletim sistemini rakiplerinden ayıran belki de en önemli özelliği, kullanıcılara üst düzey bir kişiselleştirme imkanı sunması. Bu nedenledir ki neredeyse tüm Android akıllı telefon markaları kullanıcılara farklı bir arayüz sunuyor ve üçüncü parti başlatıcı (launcher) uygulamaları, kullanıcıların arayüzleri diledikleri gibi kişiselleştirebilmesini mümkün kılıyor.

Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Nova Launcher, Versiyon 7 ile adeta baştan doğdu ve kullanıcılara daha iyi performans, yeni animasyonlar ve daha iyi bir başlatıcı deneyimi vadediyor. Android Açık Kaynak Projesi’nin (AOSP) Launcher3 sürümüyle baştan yazılan ve yayınlanan Nova Launcher Versiyon 7, kullanıcılara tanıdık ancak yeni bir uygulama sunuyor.

Nova Launcher Versiyon 7 ile birlikte yatay uygulama çekmecesi ve kart geçiş animasyonları kaldırıldı ve bu konuda kullanıcı geri bildirimleri takip edilmeye devam edilecek. Nova Launcher Versiyon 7 büyük oranda animasyon ve görsel iyileştirmeye odaklanıyor olsa da bazı dikkat çeken yenilikler de bulunuyor.

Nova Launcher Versiyon 7 ile gelen yenilikler

Radyal klasör simgeleri düzeni

Dikey klasör sayfaları

Simgelerde aşağı kaydırma (Prime)

Uygulama çekmecesinde arama ve sekme çubuğu

Daha fazla Nova arama penceresi ve çubuğu seçeneği

APK kaydet açılır pencere menüsü

Nova Launcher Versiyon 7 henüz beta aşamasında ancak dileyen herkesin erişimine açılmış durumda. Buraya tıklayarak Nova Launcher Discord kanalını ziyaret edebilir, Versiyon 7’yi indirip kurarak test etmeye başlayabilirsiniz. Ancak uygulama henüz beta aşamasında olduğundan yüklemeden önce verilerinizi mutlaka yedeklemiş olmanızı tavsiye ederiz.