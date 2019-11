En İyi Android Launcher (Başlatıcı) Uygulamaları - 2019

Android Launcher’lar son zamanlarda eskisi kadar popüler değiller. Bunun sebeplerinden biri artık saf Android sürümlerinin son kullanıcıyı daha tatmin edebilecek şekilde geliyor olması. Ancak yine de bazen yeterli olmuyorlar. Bu yüzden Apus ve Nova gibi başlatıcılardan oluşan bir en iyiler listesi hazırladık.

Akıllı telefon marketinin en büyük iki işletim sisteminden biri Android. Rekabette iOS gibi güçlü bir rakibi olmasına karşın kendine pazarda uzun yıllar önce yer edinmeyi başaran bir işletim sistemi. Bu yeri edinmesindeki en büyük etkenlerden biri de kullanıcıya özelleştirme tarafında iOS’a karşı sayısız artı sağlıyor olması.

Android işletim sistemli bir cihazda yapılan özelleştirmeler, “launcher” (başlatıcı) adı verilen bir uygulama sayesinde gerçekleştiriliyor. Launcher’lar, ana ekran, uygulama kısayolları ve App Drawer gibi nesneleri özelleştirme üzerine kuruludur. Bilmeyenler için App Drawer’ın ne olduğunu açıklayalım.

App Drawer, eski Android sürümlerinde yer alan bir menü. Bu menüde telefonda yüklü olan bütün uygulamalar bir arada gösterilir. Son Android sürümlerindeyse bu işlev ana ekrana taşındı. Bu yüzden de içeriğimizin geri kalanında adından sıkça söz edeceğimiz Launcher’lar artık eskisi kadar kullanılmamaya başlandı.

En iyi Android Launcher uygulamaları (Özet liste):

Apus Launcher

CM Launcher

Go Launcher EX

Apex Launcher

Smart Launcher 5

Evie Launcher

ADW Launcher 2

Niagara Launcher

Nova Launcher

Uygulamaları ana ekran üzerinde klasörleyebilmek, kullanıcıları App Drawer modelinden yavaş yavaş uzaklaştırdı. Tabii bu her kullanıcı için geçerli değil. Bu yüzden günümüzde de Launcher kullanmayı tercih eden birçok Android kullanıcısı var. Gelin, hangi Android Launcher ne sebeple daha çok seviliyor bakalım.

En iyi Android Launcher uygulamaları

Apus Launcher

Apus, en sevilen Android Launcher uygulamaları arasında kendisine orta sıralarda yer bulan bir başlatıcı. Uygulama, yüklendiği zaman bütün uygulamaları ana ekranda otomatik olarak kategorize ediyor. Eğer ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmazsanız, kendi elinizle kategorize etmenizde mümkün.

Bunların yanı sıra, Launcher’ın başka insanların sıkça kullandığı uygulamaları öneriyor olması da bir artı diyebiliriz. Ayrıca içerisinde bulunan “Boost” modu sayesinde batarya ömrünüzü uzatıyor olması da güzel bir ayrıntı. Şimdi gelelim Launcher’la ilgili eksilere.

Uygulama içerisinde çıkan reklamların, kullanıcılar tarafından çirkin ve yanlış hedef gösterdiğine ilişkin kullanıcı şikayetleri mevcut. Özelleştirme tarafında pek bir seçenek sunmuyor olması, bir de ana ekrandan kaldırılamayan bir saat eklentisi olması sebebiyle, Apus Launcher yalnızca orta sıralarda kendine yer bulabliyor.

CM Launcher

CM Launcher, içerisinde bulunan çok sayıda arkaplan, tema ve simge sayesinde telefonunuzu kendinize en uyygun şekilde özelleştirmeyi kolaylaştırıyor. Uygulamanın temel düzeyde ve basit bir arayüze sahip olması, hızlı çalışmasını sağlıyor. Yani hem kolay hem de hızlı bir Launcher olduğunu söyleyebiliriz.

CM Launcher’la ilgili güzel olan şeylerden biri de kaynak kullanımı açısından tasarruf yanlısı olması. Uygulama, kullanımda değilken kendisini durduruyor. Yeniden kullanılacağı zaman da kendisini tekrar devreye sokuyor. Kullanıcıların rahatsız oldukları tek bir konu var. Bu da uygulamanın önerdiği Cheetah Mobile ürünlerinin batarya ömrünü kısaltması.

Go Launcher EX

GO Launcher EX, ilk bakışta içerisinde bulunan 10.000’i aşkın tema ve 25’i aşkın geçiş efektiyle dikkat çekiyor. Uygulama, dilerseniz ana ekranınızı 10 satıra ayırabiliyor, durum çubuğunu pasif hâle getirebiliyor, font ve simge boyutlarını değiştirebiliyor. Bu gibi özelleştirmeler sayesinde kendine Launcher’lar arasında farklı bir yer ediniyor.

Launcher’ın bir diğer artısı ise sonsuz kaydırma özelliğine sahip olması. Bu özellik sayesinde ana ekranda son sayfaya geldiğiniz zaman, aynı yönde kaydırmaya devam ederseniz ilk sayfaya geri dönüyorsunuz. Son önemli artılardan biri de yukarıda bahsettiğimiz App Drawer’da çıkan uygulamaları gizleyebiliyor olmanız.

Peki Go Launcher EX ile ilgili hoşa gitmeyen ne var? Uygulama ücretsiz olduğu için doğal olarak reklam gösteriyor. Ancak bu reklamların sıklığı bir yerden sonra can sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Reklam demişken, yapımcının kendi uygulamalarını Launcher içinde tanıtması da rahatsız edebiliyor.

Apex Launcher

Apex Launcher tasarım tarafında geçer not alabilen bir uygulama. Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz binlerce temayı ve simge paketini destekliyor. Ayrıca çok kaynak istemeyen ve hızlı çalışan bir uygulama.

Dilerseniz 9 adete kadar özelleştirilebilir ana ekran oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz de App Drawer’da uygulamalarınızı gizleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini hem akıllı telefonlarınızda hem de tabletinizde yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey çünkü her Android Launcher’ın iyi bir tablet desteği yok.

Apex Launcher’la ilgili olumsuz olarak söyleyebilecek şeylerden biri, en başta can sıkıcı olabileceği. İçerisinde bulunan sayısız işlev arasında başlarda kaybolabiliyorsunuz. Bir de sıkça güncellenen rakipleri karşısında yenilikleri karşılama hızı biraz daha düşük.

Smart Launcher 5

Smart Launcher 5, kategorize tarafında sunduğu kolaylıklarla en çok sevilen Android Launcher uygulamaları arasında yer alıyor. Bu kolaylığın en büyük sebeplerinden biri, işlev odaklı tasarımı sayesinde en önemli uygulamalara erişimi rahatlatması. Bunu, kullanıcı tarafından seçilen 6 uygulamayı bir pencereye koyarak yapıyor.

Ayrıca, Smart Launcher 5 kullanmak isteyen birinin kurulum sırasında çok fazla vakit harcamasına da gerek yok. Launcher’ın diğer artıları arasında el mimiklerini desteklemesi, indirilebilecek yüzlerce teması olması ve canlı arkaplan desteklemesi bulunuyor.

Gelelim eksilerine. İlk eksilerden bir tanesi, Android’in kendi Launcher’ından daha fazla batarya harcıyor olması. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılarda bildirimlerin çalışmaması gibi bir durum da söz konusu olabiliyor.

Evie Launcher

Evie Launcher, diğer Launcher uygulamaları arasında akıcı animasyonlarıyla göze çarpıyor. Bu animasyonlar, bir de el mimikleriyle birleşince pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi sunma iddiası biraz daha güçleniyor. Ayrıca uygulama simgelerinde bildirim işareti çıkıyor olması da kullanıcı açısından önemli bir detay.

Evie Launcher, uygulamaları isimlerine göre ayrıştırarak erişilebilirliği bir nebze daha kolay hâle getirebiliyor. Bunun yanı sıra, diğer bazı Launcher’larda gördüğümüz uygulama gizleme ve simge boyutu ayarlama gibi işlemler Evie Launcher’da da bulunuyor.

Evie Launcher kullanan birinin edebileceği şikayetlere de bakalım. Bu şikayetlerden birincisi, muhtemelen güncelleştirme tarafında olacaktır. Çünkü Evie Launcher ile otomatik güncelleme yapma gibi bir seçeneğiniz olmuyor. Bu işlemi kendiniz yapmalısınız. Uygulamanın bir diğer eksisi de diğer Launcher’lara oranla biraz daha az özelleştirme seçeneğine sahip olması.

ADW Launcher 2

Bazı Android Launcher uygulamalarında karşımıza çıkan sonsuz kaydırma özelliği, ADW Launcher 2’de de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Diğer Android Launcher’larda karşılaşmanın çok kolay olmadığı şey ise, iyi bir tablet desteği. Her ne kadar eski bir uygulama olsa da, ADW Launcher 2 tabletlerle iyi bir iş çıkarıyor.

App Drawer tarafında ise satır ve sütün özelleştirmeleri dikkat çekiyor. Dahası, uygulamaların App Drawer’daki dizilişlerini de ayarlamak mümkün. Bunların yanı sıra, satır ve sütun bakımından özelleştirilebilir bir ana ekran, klasik Android tasarımına yakın bir deneyim ve App Drawer’da gruplar oluşturma gibi özellikler ADW Launcher 2’nin güçlü yanlarından.

Uygulamayla ilgili eksi olarak görülebilecek bir konu, bu yazı yazılırken en son 14 Eylül 2018’de güncellenmiş olması. Tabii ki uygulamanın kendi haline bırakıldığını söylemek için 1 sene kısa bir süre ancak güncellik tarafında bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz.

Niagara Launcher

Niagara Launcher, sade bir deneyim arayan kullanıcıların tercih etmesi gereken bir uygulama. Çünkü içerisinde özelleştirme açısından diğer Launcher’lara göre daha az seçenek var. Ancak bu onu en hızlı çalışan Android Launcher uygulamalarından birisi yapıyor.

Uygulama, sade yapısıyla düzensizliğe düşman olmaya çalıştığı için, ücretsiz olmasına karşın içerisinde tanıtım veya sponsorlu reklamlar yer almıyor. Bu, reklam görmek istemeyen insanlar için tek başına bile bir sebep olabilir. Ayrıca alt segment Android telefon kullananlar da tercih edebilir.

Öyleyse Niagara Launcher’la ilgili tercih sebebi olmasına engel olacak ne var? Bu noktada verilebilecek en güçlü örnek, sade deneyimi hedef aldığı için içerisinde yüzlerce özelleştirme imkânı olmaması. Yani Niagara Launcher tamamıyla minimalist bir deneyim isteyen insanlar tarafından kullanılmalı.

Nova Launcher (Prime)

Nova Launcher, birçok kullanıcı tarafından en iyi Android Launcher uygulaması olarak gösteriliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, asıl Android tasarımından fazla uzaklaşmayan ancak istenildiği gibi özelleştirilebilen bir deneyim sunması. Daha da önemlisi, bunu hızlı bir şekilde yapabiliyor olması.

Nova Launcher da sütun ve satır sayılarını 12’ye kadar destekliyor. Ayrıca el mimikleriyle de arası gayet iyi. Ayrıca bir araya getirdiği özellikler göz önünde bulundurulduğu zaman da oldukça stabil çalışıyor. Yani bir Android Launcher’ın ne olduğunu merak ediyorsanız ilk denemenizi Nova Launcher ile yapabilirsiniz.

Gelelim olası şikayetlere. Nova Launcher her ne kadar zengin bir içeriğe sahip olsa da simge paketleri tarafında biraz eksik kalıyor. Bir diğer husus ise sunduğu özellikler dolayısıyla performans tarafında bir düşüş gözlemlenebilir. Çünkü kendisi Chrome’dan çok olmasın, biraz RAM düşkünü.

Günümüzde eskisi kadar büyük olmasa da kendine has bir kilteye sahip Android Launcher’ların en iyilerine yer vermeye çalıştığımız içeriğimizin sonuna geldik. Eğer listede olması gerektiğini düşündüğünüz Launcher’lar varsa bunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi özelleştirmeler :)