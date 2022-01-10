İngiltere'de geliştirilen ve mimikleri ile dikkat çeken insansı robot Ameca, CES 2022'de sergilendi. Ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Ameca, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Teknoloji tutkunlarının en çok önemsediği etkinliklerden bir tanesi olan CES 2022'de sahne alan ürünlerden bir tanesi de İngiltere'de geliştirilen "Ameca" isimli insansı robottu. Bu insansı robot, bugüne kadar geliştirilenler arasında insana en çok benzeyendi. Hatta bir süre önce bir video ile karşımıza çıkan Ameca, en çok da gerçekçi mimikleri ile dikkat çekmişti.

Ameca, söz konusu videosunun viral hale gelmesiyle herkesin diline düşmüştü. Hatta milyarder iş insanı Elon Musk, bu insansı robotun videonun altına "iğrenç" yazmıştı. Ancak pek çok kişi Musk gibi düşünmüyor gibi görünüyor. Zira CES 2022'de sergilenen insansı robot, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ameca, ziyaretçilerin yönelttiği soruları da yanıtladı.

Ameca'nın mimikleri için 17 bağımsız motor görev yapıyor

Ameca'nın özelliklerine baktığımızda, bu insansı robotun insanlarla konuşabildiğini görüyoruz. Konuşmanın konusuna göre mimikler yapabilen robot, bu işlev için tam 17 motora sahip. Oldukça gerçekçi dişlere bile sahip olan robotun bir cinsiyeti ise yok. Ayrıca robotun rengi de bilinçli olarak gri tercih edildi. Ameca'nın en büyük eksiği ise şu an için yürüyemiyor oluşu. Ancak bu durum ilerleyen dönemlerde değişecek. Zira robotu geliştiren ekip, yürüme işleviyle ilgili çalışmalarını da planlamaya başlamış durumda.

Geliştirdikleri robot ile ilgili açıklamalarda bulunan Morgan Roe, "Ameca, yapabildiklerimizin tepe noktası. Onu tamamen bir insan gibi yapmadık, onu geleceğin robotlarını tasavvur ettiğimiz gibi tasarladık." ifadelerini kullandı...

İşte Ameca'nın ziyaretçiler ile konuştuğu o anlar