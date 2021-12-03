Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts, bugüne kadar görmüş olduğunuz en gerçekçi insansı robotunu gösterdi. Ameca isimli robotun videosu, kısa sürede interneti salladı. Gelin, bu robotun detaylarına bakalım.

İnsanoğlu, uzun yıllardır robotlardan faydalanarak günlük yaşamını ve işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Robotların ilk popülerleşmeye zamanlardaysa hayal gücümüz, daha korkunç senaryolara odaklanan konseptler oluşturmaya başladı: İnsansı robotlar. Hatta insansı robot kavramının izleri, M.Ö. 4. yüzyıldan kalma Yunan mitolojilerinde dahi görülebiliyor.

İnsansı robotları en fazla tartıştığımız yüzyıl içinde yaşarken geçtiğimiz gün, Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts isimli şirket yeni bir robotunu gösterdi. Eğlence amaçlı insansı robotlar tasarlayan ve geliştiren şirketin ‘Ameca’ isimli bu yeni robotu, gerçek bir insandan neredeyse farksız olan mimik ve hareketlere sahipti.

Karşınızda senden benden farksız hareket eden Ameca:

İnternette kısa sürede viral olan Ameca, robotunun yalnızca bir tanıtım videosunu paylaştı. Yani halen tüm becerilerini göstermedi. Ameca, hareketlerinin yanı sıra tıpkı bir insan gibi şaşırma sesi de çıkarıyor. Bu da robotun ses konusunda da insan duygularını başarılı bir şekilde aktarabileceğini gösteriyor.

Ameca’nın videosunu görenleri en fazla tedirgin eden şeyse, kendisinin şu anda ‘çıplak’ formuyla karşımızda duruyor olmasıydı. Ameca, tam bir robot formuyla, insan cildine ve vücut yapısına sahip olmadan gözükse de gözlerimiz, onu neredeyse bir insan olarak algılıyordu. Yine de şirketin yaptığı bir açıklama, şimdilik korkularımızı bir derece azaltmayı başardı.

Engineered Arts, Ameca’nın herhangi bir yapay genel zekâ teknolojisine sahip olmadığını açıkladı. Ameca’nın temelde bir sohbet robotu olduğu, kullanıcıların kendisiyle konuşabilecekleri bir eğlence amaçlı robot olduğu belirtildi. Yine de böylesine robotun yapay genel zekâya sahip olması, Engineered Arts tarafından olmasa da gelecekte farklı bir şirket tarafından gerçekleştirilebilir. Kim bilir, gelecekte robotlar gerçekten de Detroit: Become Human’daki gibi hak arayışına ve ‘birey’ olarak görülme arayışına dahi girebilir.